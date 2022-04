Oggi il cancelliere austriaco da Putin. Zelensky: "Soluzione diplomatica nonostante le atrocità"

AGI - Il Papa ha chiesto una tregua per Pasqua che porti alla pace. Per il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha sentito il cancelliere tedesco Scholz, le forniture di armi a Kiev sono ancora insufficienti. Il presidente ha assicurato che gli ucraini accetterebbero un accordo di pace nonostante le atrocità commesse dalle forze russe. Il segretario generale della Nato Stoltenberg e la presidente della Commissione Ue von der Leyen hanno concordato in un colloquio telefonico di aumentare il sostegno a Kiev.

L'operatore nucleare ucraino ha lanciato un allarme sull'aumento delle radiazioni nell'area intorno all'ex centrale nucleare di Chernobyl in cui le truppe russe, prima di ritirarsi, hanno scavato il terreno per realizzare trincee e costruzioni difensive.

Cinque civili sono stati uccisi e altri 5 feriti dai bombardamenti russi su due città della regione del Donetsk. Il dato e' stato fornito su Telegram dal governatore Pavlo Kyrylenko. Quattro delle vittime sono morte a Vugledar, la quinta a Novomikhaylovka.

The Ukrainians have the courage of a lion. President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion. The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine. Slava Ukraini pic.twitter.com/u6vGYqmK4V

Intelligence britannica: ulteriori prove di crimini guerra russi "Ulteriori prove di presunti crimini di guerra russi continuano a emergere dopo il ritiro russo dall'Ucraina settentrionale": è quanto si legge nell'ultimo aggiornamento dell'Intelligence del ministero della Difesa britannico. "Questo comprende la scoperta di una fossa improvvisata contenente civili ucraini deceduti vicino a Burzova", prosegue la nota serale diffusa da Londra. Infine, "Persistono le accuse di violenza sessuale perpetrata dal personale militare russo", conclude.

Il governatore di Kharkiv: 10 civili uccisi da bombe russe Una ventina di civili sono stati colpiti da bombardamenti nella zona di Kharkiv, la seconda citta' dell'Ucraina, e ci sono almeno 10 morti, di cui uno e' un bambino. Lo ha fatto sapere sul suo canale Telegram il governatore della regione, Oleg Synegoubov. "Durante la giornata, gli occupanti hanno bombardato delle infrastrutture civili a Balakliia, Pesochine, Zolochiv et Dergachi. Al momento, ci risultano 10 persone uccise, fra cui un bambino, e 11 feriti", ha scritto su Telegram.

Roma a Mosca: "Ricatto è la richiesta di pagamento in rubli" "Ricatti? Direi che il vero e unico ricatto e' chiedere il pagamento in rubli di contratti di gas gia' in corso, e quella russa e' chiaramente una richiesta inaccettabile. L'Italia per evitare di affrontare eventuali crisi derivanti da queste condizioni irricevibili, sta agendo per diversificare le fonti di approvvigionamento. Come Unione Europea, giustamente, stiamo potenziando un piano di sicurezza energetica a tutela dei nostri cittadini", cosi' Peppe Marici, portavoce del ministro Luigi Di Maio replicando alle parole di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri russo.

"Inoltre, continuiamo a chiedere con insistenza alla Russia un cessate il fuoco per mettere in salvo i civili ucraini indifesi. Serve la pace, basta scontri e provocazioni", conclude il portavoce di Di Maio.

Cancelliere d'Austria domani da Putin a Mosca Il cancelliere austriaco Karl Nehammer sara' il primo leader europeo a incontrare il presidente Vladimir Putin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo ha annunciato la stessa cancelleria all'AFP.

"Va a Mosca dopo avere informato Berlino, Bruxelles e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky", ha precisato un portavoce del cancelliere. Ieri Nehammer era in visita in Ucraina. L'incontro e' previsto nel pomeriggio. Ieri 'Kanzler' Nehammer era a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il primo ministro austriaco cerchera' di sfruttare la posizione di neutralita' dell'Austria.

Domani consiglio dei ministri degli esteri dell'Ue, sul tavolo nuove sanzioni a Russia I ministri degli Esteri dell'Ue discuteranno un sesto round di sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina, ma restano le divisioni sul divieto delle importazioni russe di gas e petrolio. Sebbene le sanzioni che danneggerebbero maggiormente Mosca - un boicottaggio dell'Ue delle sue esportazioni di petrolio e gas - non siano formalmente sul tavolo, fonti diplomatiche hanno riferito che ci sono discussioni al riguardo. Il quinto round di sanzioni, imposto venerdì scorso, include il divieto di importazione di carbone russo nell'Ue, un primo passo importante verso un più ampio divieto di maggiori forniture di energia. Tuttavia è necessaria l'unanimità tra i 27 per l'imposizione di sanzioni e i Paesi che dipendono dal gas russo - tra cui Germania, Italia, Austria e Ungheria - sono riluttanti ad aggiungerlo alla lista.







Appello del patriarca Kirill: uniti contro i nemici della Russia Il patriarca russo Kirill ha invitato i russi a restare uniti nel momento difficile che il Paese sta attraversando. "In questo momento, che non è facile per la nostra Patria, il Signore vi aiuti tutti a consolidare, anche attorno alle autorità, ha detto il patriarca nel suo sermone domenicale presso la Chiesa della Protezione della Beata Vergine nei Campi Lyubertsy a Mosca. "In questo modo emergerà la capacità del nostro popolo di respingere i nemici sia esterni che interni e di organizzare la nostra vita in modo tale da garantire che ci siano quanto piu' bene, verita' e amore possibile".

Sullivan: gli Usa forniranno altre armi a Kiev Gli Usa sono pronti a fornire altre armi all'Ucraina, se Kiev lo richiede. Lo ha detto il consigliere Usa per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in una intervista alla Cbs. Sullivan ha aggiunto che il presidente Usa, Joe Biden, sta discutendo con gli alleati europei la riduzione della dipendenza dal petrolio russo.

Zelensky ha discusso con Scholz nuove sanzioni alla Russia Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella sua telefonata con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha anche discusso di possibili nuove sanzioni alla Russia, otre che di difesa e sostegno finanziario all'Ucraina. "Abbiamo anche discusso delle sanzioni anti-russe, di difesa e del sostegno finanziario all'Ucraina", ha affermato Zelensky.

"Zelensky vedrà Putin dopo la grande battaglia nel Donbass" Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, incontrerà probabilmente l'omologo russo, Vladimir Putin solo dopo la grande battaglia per la regione orientale del Donbass. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, citato dalla Cnn. "L'Ucraina è pronta per le grandi battaglie, deve vincerle, in particolare nel Donbass. E dopo avremo una posizione negoziale più solida che ci consentirà di dettare determinate condizioni. Dopodiché, i presidenti si incontreranno. Potrebbero passare due o tre settimane", ha detto Podolyak.

La procura generale ucraina: sono 1.222 le persone uccise dall'inizio dell'invasione Sono "1.222" le persone uccise dall'inizio dell'invasione russa solo nella regione di Kiev. Lo ha riferito a Sky News il procuratore generale ucraino, Irina Venediktova. "Naturalmente - ha aggiunto - vediamo crimini di guerra e crimini contro l'umanità sul campo in tutte le regioni del Paese". A proposito dell'attacco alla stazione ferroviaria di Kramatorsk che ha ucciso più di 50 persone "è assolutamente un crimine di guerra, è stato un missile russo".

Di Maio: orrori indicibili, Putin non vuole la pace "Il popolo ucraino difendendosi sta difendendo anche l'Unione Europea. Ogni giorno, man mano che l'esercito ucraino respinge quello russo dalle aree occupate, stiamo venendo a conoscenza di orrori indicibili. Siamo a oltre 170 bambini ammazzati, sotto le bombe russe ci sono civili che hanno l'unica colpa di essere cittadini ucraini agli occhi dei russi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Maddaloni rispondendo alle domande dei giornalisti sulla strage di Makariv. "Per questa ragione - continua - questa guerra deve finire il prima possibile, e per farla finire esiste solo una diplomazia. È solo la soluzione diplomatica che può portare alla pace e per fare questo io credo che serva un grande coinvolgimento dell'Unione Europea che ha il dovere di promuovere tutte le azioni che servono con una grande conferenza di pace per arrivare prima al cessate il fuoco e poi dopo ad un accordo legato alle questioni che sono sul tavolo. L'Italia - prosegue - sarà uno dei Paesi garante sull'accordo della neutralità tra Ucraina e Russia. Per volere la pace, però, bisogna essere in due e Putin non sta dimostrando di volere la pace ed è per questo che abbiamo dato tutto il supporto che serve al popolo ucraino per difendersi".

Zelensky sente Scholz: punire i responsabili di crimini di guerra Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Ne ha dato notizia su twitter lo stesso Zelensky. "Abbiamo sottolineato che tutti gli autori di crimini di guerra devono essere identificati e puniti. Abbiamo anche discusso delle sanzioni anti-russe, della difesa e del sostegno finanziario all'Ucraina", ha twittato il presidente ucraino.

Di Maio: la Nato non può entrare in guerra “Noi non lavoriamo ad interventi diretti della Nato. La Nato non puó entrare in guerra perchè tutti siamo d’accordo che dobbiamo evitare una terza guerra mondiale. Per ora c’è una guerra mondiale dei prezzi in tutti i posti del mondo; il pane, i cereali, il mais, stanno schizzando alle stelle nei prezzi come l’energia. Ma altra cosa è coinvolgere i nostri aerei da combattimento perchè al primo abbattuto dobbiamo rispondere e scoppia la terza guerra mondiale”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Maddaloni, nel Casertano, dove è arrivato per inaugurare il punto di ascolto per profughi della Croce Rossa. “In questo momento - dice - ai confini dell’Europa stiamo potenziando tutti gli strumenti di deterrenza che servono a scoraggiare Putin ad avvicinarsi ai confini dell’Unione Europea. Abbiamo visto durante il discorso del presidente Biden, i russi bombardare aree intorno a Leopoli, ai confini della Nato. In questo momento solo grazie agli Ucraini abbiamo cacciato via da Kiev l’esercito russo e, quindi, lo abbiamo allontanato ancora di più dai nostri confini ed è questo che stiamo facendo insieme poi alle sanzioni”.

Zelensky: fornitura di armi "ancora non sufficiente" Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, pur riconoscendo che c'è un maggiore sostegno dell'Occidente a Kiev, è ancora insoddisfatto della quantità di armi ricevute dall'Ucraina. Lo ha detto, in un'intervista all'Associated Press, quando gli è stato chiesto se Kiev abbia ricevuto armi sufficienti per cambiare l'esito della guerra: Zelensky ha risposto secco, e in inglese, "non ancora. Assolutamente non è abbastanza".

Zelensky: soluzione diplomatica nonostante le atrocità Il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, ritiene che gli ucraini accetterebbero un accordo di pace, anche se una intesa rapida è improbabile perché i colloqui finora sono stati di basso livello e non hanno coinvolto Putin. Ne ha parlato in un'intervista con l'Associated Press. “Nessuno vuole negoziare con una persona o persone che hanno torturato questa nazione. È tutto comprensibile. E come uomo, come padre, lo capisco molto bene". Ma "non vogliamo perdere l'opportunità, se l'abbiamo, per una soluzione diplomatica".

Il Papa: si ripongano le armi e inizi una tregua di Pasqua per la pace "Nulla è impossibile a Dio anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo". Così Papa Francesco al termine della messa per la Domenica delle Palme. "Siamo nei giorni che precedono la Pasqua", ha continuato il Pontefice. "Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No. Una tregua - ha sottolineato - per arrivare alla pace attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie? Nulla è impossibile a Dio. A Lui affidiamo per intercessione della Vergina Maria".

Johnson in treno a Kiev rende omaggio al "popolo ferro" Il giorno dopo la sua visita a sorpresa a Kiev, il premier britannico Boris Johnson ha reso noto di aver viaggiato fino alla capitale ucraina in treno. Lo ha fatto condividendo un video a bordo di una carrozza delle ferrovie ucraine. "Salve, sono Boris Johnson, premier del Regno Unito, che viaggio su un fantastico treno delle ferrovie ucraine dalla Polonia a Kiev", dice in piedi, in una carrozza ferroviaria, con indosso una camicia bianca e un maglione blu navy. Con l'occasione Johnson, ha reso ancora omaggio al "popolo di ferro" ucraino. E ha espresso le sue condoglianze ai ferrovieri, vittime del lancio di un missile venerdì contro la stazione di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale, una tragedia che ha seminato la morte tra i civili in fuga (52 in totale i deceduti, tra cinque bambini, e decine di ferite). La visita, la prima di un leader del G7 a Kiev, non era stata annunciata e ha colto alla sprovvista anche l'ambasciata ucraina a Londra che lo ha scritto su Twitter: "Sorpresa".

Kiev: distrutta una colonna russa vicino a Izyum Nella notte, le forze armate ucraine hanno distrutto una colonna russa diretta verso Izyum. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov. La fonte ha aggiunto che le truppe ucraine, che hanno completato la pulizia del territorio a Olkhovka , hanno trovato una fossa con i cadaveri dei soldati russi. "Questo è un esempio di come questi esseri non umani agiscono anche con i propri uomini".

Avviate inchieste "su 5600 possibili crimini di guerra" L'Ucraina ha avviato inchieste su circa 5.600 casi di possibili crimini di guerra commessi dai russi durante l'invasione e identificato "oltre 500 alti funzionari" (militari ma anche politici) sospetti criminali di guerra. Lo ha detto a Sky News il procuratore generale Iryna Venediktova. "Quasi tutte le regioni dell'Ucraina sono state bombardate e abbiamo molti fatti concreti in ogni regione e in ogni città", ha riferito, definendo il presidente russo Vladimir Putin "il principale criminale di guerra del 21esimo secolo".

Consigliere del sindaco: "A Mariupol i russi uccidono i civili in strada" A Mariupol, i russi uccidono i civili in strada. Lo ha riferito il consigliere del sindaco della città, Petro Andryushchenko, su Telegram: "Gli occupanti russi hanno organizzato una "pulizia" dei civili a Mariupol". A sentire Andryushchenko, i russi hanno istituito diversi posti di blocco, principalmente nei distretti di Kalmyk e Centrandryushchenko. La fonte ha aggiunto che nella città, che ormai è assediata da settimane, operano anche, a fianco delle truppe russe, i cosiddetti 'Kadyrovtsy', le milizie cecene che hanno una sinistra reputazione.

I separatisti: "'Azov' ha sequestrato 2 navi straniere a Mariupol" I "nazionalisti ucraini" in ritirata da Mariupol hanno catturato due navi straniere prendendo come ostaggi i marinai a bordo: lo ha reso noto Eduard Basurin, portavoce militare dei separatisti filorussi del Donetsk. "Nel porto della città di Mariupol, quel che rimane delle unità nazionaliste ucraine in ritirata ha catturato due navi straniere, Tsarevna e Lady Augusta, prendendo in ostaggio gli equipaggi. I nazionalisti Azov sparano dai ponti con mortai da 120 mm, vari tipi di granate lanciatori e armi di piccolo calibro". Non è chiara la sorte dell'equipaggio, ha aggiunto, sottolineando però che "la Milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk, insieme alle Forze armate della Federazione Russa, sta facendo tutto il possibile per salvare le vite dei marinai catturati".

'Stand up for Ukraine', raccolti 10 miliardi di euro in donazioni Sono stati raccolti 10 miliardi di euro nella campagna internazionale di donazioni organizzata per aiutare le oltre 10 milioni di persone costrette a lasciare le loro case, in Ucraina, a causa dell'invasione russa. Gli U2 , Bruce Springsteen, Kacey Musgraves e Carole King sono stati tra gli artisti che hanno partecipato al live streaming organizzato da Global Citizen, che ha invitato i leader mondiali a raccogliere fondi per aiutare rifugiati e sfollati. L'evento si è concluso sabato pomeriggio a Varsavia con il presidente polacco Andrzej Duda, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau, apparsi in collegamento video. "Gli ucraini sostengono la nostra democrazia e quindi noi ora sosteniamo l'Ucraina. Per questo siamo oggi qui e vogliamo radunare il mondo per sostenere i rifugiati dentro e fuori l'Ucraina. Spero che si uniranno a noi tante persone", ha spiegato von der Leyen, nel suo discorso di apertura. Le donazioni comprendono 6 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti da istituzioni europee, tra cui la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Altri 4,1 miliardi arriveranno da governi e aziende.

Kiev: trovata una fossa comune vicino alla capitale È stata trovata una fossa comune con decine di cadaveri di civili ucraini a Buzova, un villaggio vicino Kiev da poco liberato dalle truppe russe. Lo riporta l'agenzia Reuters che cita una fonte locale. Taras Didych, capo della regione di Dmytrivka che comprende Buzova e un certo numero di altri villaggi, ha riferito alla TV ucraina che i corpi sono stati trovati in un fossato vicino a una stazione di servizio. Il numero dei morti non è stato ancora reso noto.

Il governatore di Luhansk: "I russi ammassano truppe, 9 treni per la fuga" In Ucraina orientale, gli abitanti nella regione di Luhansk, che è assediata dalle truppe russe, potranno oggi evacuare l'area a bordo di nove treni: lo ha reso noto il governatore regionale di Luhansk. "Stanno ammassando forze per un'offensiva", ha aggiunto il governatore Serhiy Gaidai in un discorso televisivo in cui ha esortato i civili rimasti a fuggire dai bombardamenti che -ha detto- si sono intensificati negli ultimi giorni.

Foto satellitari mostrano un "convoglio russo" nell'Est Nell'Est dell'Ucraina, quasi al confine russo, l'esercito della Federazione ha fatto muovere verso il Sud un convoglio lungo una decina di chilometri e con un centinaio di mezzi, tra cui veicoli corazzati e artiglieria, nella zona della città di Velykyi Burluk. Lo rivelano le immagini satellitari raccolte l'8 aprile e analizzate dalla società statunitense Maxar Technologies. La città si trova a Est di Kharkiv e il convoglio si muoveva a circa 80 chilometri di distanza dalla seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, appunto: è la conferma che la Russia adesso si vuole concentrare sul Donbass. Le immagini, secondo Maxar, mostrano nel convoglio "veicoli blindati, camion con artiglieria trainata e attrezzature di supporto".

L'intelligence Gb: i russi cercano rinforzi in Transnistria Le forze armate russe, che hanno subito perdite ingenti nell'invasione in Ucraina, stanno cercando di rafforzare le fila reclutando personale congedato dal servizio militare nel 2012 e anche cercando uomini in Transnistria. Lo riferisce l'intelligence militare britannico nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo. "In risposta alle crescenti perdite, le forze armate russe cercano di rafforzare il numero delle truppe con il personale congedato dal servizio militare nel 2012. Gli sforzi per potenziare lo sforzo di combattimento prevedono anche il tentativo di reclutare uomini dalla regione moldava non riconosciuta della Transnistria".

Respinti attacchi su Donetsk/Luhansk, pressing su Izyum Le truppe della Federazione Russa stanno cercando di sfondare la difesa militare vicino alla città di Izyum per stabilire il controllo su Mariupol: e intanto, nel territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk, i soldati ucraini hanno sventato otto attacchi russi: è quanto riferisce lo stato maggiore dell'esercito ucraino nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo.

Sabato evacuati in 4.532 attraverso corridoi umanitari Sono 4.532 le persone evacuate attraverso i corridoi umanitari sabato in Ucraina. Lo si legge in un post via Facebook del vicepremie Iryna Vereshchuk. Da Mariupol e Berdiansk 3.425 persone sono dirette nella regione di Zaporizhzhia. Sono stati inoltre evacuati gli autobus che fino a ieri erano bloccati a Melitopol con 589 residenti.

Kiev: 4.200 violazioni russe delle leggi di guerra Da quando la Russia ha iniziato a febbraio la sua invasione su larga scala dell'Ucraina, sono stati istruiti più di 4.200 procedimenti per violazioni russe di leggi e norme di guerra. Il dato è stato fornito dal ministro degli Interni ucraino, Denys Monastyrskyi, in una dichiarazioni a Ukraine Tv ripresa da Ukrinform. Le violazioni includono sia i bombardamenti che l'uccisione di civili, precisa il ministro.

Stoltenberg: la Nato pensa a un esercito permanente ai confini La Nato sta elaborando piani per schierare un esercito permanente ai suoi confini nello sforzo di contrastare future possibili aggressioni della Russia successive all'invasione dell'Ucraina. A rivelarlo in una intervista esclusiva a The Telegraph, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “La Nato è nel mezzo di una trasformazione veramente fondamentale" che riflettono anche "conseguenze a lungo termine" delle azioni di Vladimir Putin, spiega Stoltenberg. Come parte di un maggiore 'ripristino', la piccola presenza sul fianco orientale dell'Alleanza sarà sostituita da forze sufficienti a respingere tentativi di invasione di stati membri quali Estonia e Lettonia. Le opzioni di questo ripristino saranno sviluppate dal comando militare della Nato.

Zelensky: sosteneteci perché l'Europa è l'obiettivo della Russia Il "desiderio di pace" dell'Ucraina va sostenuto da "tutte le democrazie, tutte le forze europee" perché "è una strategia di protezione per ogni stato civile", dato che "l'aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina, alla distruzione della nostra liberta' e delle nostre vite. L'intera Europa e' un obiettivo per la Russia". A dirlo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in dichiarazioni video riportate da Ukrinform. Occorre dunque, per Zelensky, "ristabilire la pace e la sicurezza il prima possibile. Per ridare forza al diritto internazionale il prima possibile e fermare la catastrofe dall'applicazione del diritto della forza. Una catastrofe che colpira' inevitabilmente tutti".