Lo scambio di accuse tra Kiev e Mosca per la strage nella stazione di Kramatorsk

AGI - È di almeno 39 morti il bilancio dell'attacco missilistico sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk, nella regione del Donetsk. Lo riferisce il governatore della regione, Pavlo Kyrylenko, citato dalla Bbc. I feriti, secondo la fonte, sono almeno 87, tra cui "molti gravi".

Resta di chiarire chi abbia lanciato i due razzi caduti su uno scalo attraverso il quale migliaia di persone vengono evacuate da diversi giorni nel resto del Paese per sfuggire ai sempre più violenti combattimenti nel Donbass, il cui controllo completo è ora il maggiore obiettivo di Mosca.

Il cronista di France Presse sul posto ha riferito di aver visto i corpi di almeno 20 persone in sacchi per cadaveri e ha affermato che centinaia di persone erano assiepate nella stazione nella speranza di riuscire a lasciare la città, minacciata da una grande offensiva russa.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha parlato di "malvagità senza limiti", mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nelle ore dell'attacco era a Kiev, lo ha definito "spregevole" e si è detta "inorridita dalla perdita di vite umane".

The missile attack this morning on a train station used for evacuations of civilians in Ukraine is despicable.



I am appalled by the loss of life and I will offer personally my condolences to President @ZelenskyyUa



My thoughts are with the families of the victims.