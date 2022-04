Sparatoria a Tel Aviv, due morti e diversi feriti

AGI - Sono almeno due le persone rimaste uccise in seguito all'attacco a colpi di arma da fuoco sferrato questa sera al centro di Tel Aviv, in via Dizengoff, secondo quanto riportano i media locali.

La polizia ritiene che gli attentatori fossero almeno due e uno al momento risulta in fuga, mentre sul secondo ci sono voci non confermate sul fatto che sia stato "neutralizzato".

Almeno cinque persone sono rimaste ferite, una gravemente. Lo hanno riferito fonti mediche dei soccorsi citate da Afp.

Eli Bin, capo dei soccorsi di emergenza, Magen David Adom, ha detto all'emittente televisiva pubblica Kan che uno dei feriti si trova "in condizioni critiche".

Intanto, il premier Naftali Bennett si è recato al quartiere generale delle Forze armate israeliane dove sta seguendo gli sviluppi della vicenda.

Secondo le prime ricostruzioni la polizia ritiene che gli aggressori siano stati due che hanno aperto il fuoco da altrettanti punti diversi in via Dizneghoff.