Un'auto si è schiantata contro l'ambasciata russa a Bucarest

AGI - Un'auto si è schiantata a grande velocità contro il cancello d'ingresso dell'ambasciata della Federazione russa a Bucarest. L'auto è andata in fiamme e il conducente e' morto. Le autorita' di Bucarest non escludono che l'accaduto possa essere "un atto intenzionale": lo riporta canale televisivo Digi24, citando fonti delle forze dell'ordine.

BREAKING:



Someone just crashed a car into the gate of the Russian Embassy in Bucharest, Romania.



1 person confirmed dead. pic.twitter.com/O40fLuab1f