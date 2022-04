La Russia oggi presenterà nuove prove: "A Bucha una messinscena"

AGI - La Casa Bianca prevede tempi lunghi per la guerra in Ucraina, il Consigliere per la sicurezza nazionale americano Sullivan ha detto: "Le truppe russe si stanno riposizionando per concentrare l'offensiva nel Sud-Est dell'Ucraina. Il conflitto potrebbe durare mesi. Sul processo per i crimini di guerra ci confronteremo con gli alleati. Continueremo a fornire aiuti umanitari e militari a Kiev, mentre con l'Europa valutiamo nuove sanzioni. Finora non ci sono prove di genocidio".

Secondo i russi, a Bucha è stata una "messinscena". Il rappresentante di Mosca: "Nessun corpo in strada dopo l'annuncio del ritiro". Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza sulla strage dei civili. Von der Leyen: "Una squadra investigativa indagherà con Kiev". Zelensky: "Avanti con i negoziati nonostante le atrocità".

Oggi l'Ecofin studia un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Annunciato l'intervento all'Onu del presidente ucraino Volodymir Zelensky.