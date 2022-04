Esplosione in un locale a Baku, in Azerbaijan, un morto

AGI - E' di un morto e 31 feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta all'interno della discoteca 'Location' nel centro di Baku, la capitale dell'Azerbaijan, le cui cause sono ancora da chiarire. Lo ha reso noto il Ministero per le situazioni di emergenza al termine delle operazioni di ricerca sotto le macerie del locale interessato all'esplosione, e che hanno visto anche l'impiego di cani addestrati. Il Ministero per le situazioni di emergenza dell'Azerbaijan ha comunicato sul proprio portale che le cause dell'incidente sono al vaglio delle agenzie competenti.

Al momento sono ancora ignote le cause, anche se tra le varie ipotesi avanza quella di una fuga di gas. Dalle prime immagini diffuse in rete è possibile vedere un incendio all'interno del night club e alcune autovetture danneggiate all'esterno del locale.