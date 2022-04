L'ex rugbista e sindaco di Smila è morto in battaglia

AGI - Un ex campione di rugby ed ex sindaco di Smila, cittadina di 70 mila abitanti nella regione centrale di Cherkasy, è morto il 31 marzo nella battaglia per la liberazione di Bucha, nell'area urbana a nord ovest della capitale ucraina Kiev. E' quanto si legge su Ukrinform che cita il profilo Facebook dell'attivista del Corpo nazionale Dmytro Kukharchuk. "Ieri, vicino a Bucha, è morto il mio amico, l'ex sindaco di Smila, Oleksiy Tsybko - ha scritto ieri sul social network - Una persona sana. Ricorderemo, ci vendicheremo".

Tsybko è stato sindaco di Smila dal 2015 al 2017; in passato fu premiato come miglior giocatore di rugby del campionato tedesco e ha anche guidato la Federazione di rugby dell'Ucraina.