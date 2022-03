Attacchi missilistici sulle città. Bocco a distanza russo sulla costa del Mar Nero, Kiev isolata

AGI - Segnalazioni di sirene di raid aerei a Lutsk, Rivne, Zhytomyr. Forte esplosione a Kiev. A Lutsk sarebbe stato distrutto un deposito di carburante. Gli 007 inglesi: la marina militare russa sta isolando di fatto la capitale dal commercio marittimo internazionale.

Oggi riprenono le trattative, questa volta "in presenza". Ieri reazione a catena alle parole del presidente degli Stati Uniti ("Non può restare al Cremlino"), Macron invita a un linguaggio più attento ("Non avrei usato la parola macellaio"). Da Ankara si invita a riflettere sulle conseguenze ("Se bruciamo i ponti con chi parliamo domani"). Per Scholz un "cambio di regime a Mosca non è negli obiettivi della Nato.