Musk vuole creare un nuovo social network al posto di Twitter

AGI - Elon Musk sta pensando a una nuova piattaforma di social media perchè Twitter "non rispetta il principio della libertà di parola".

"Dato che Twitter de facto funziona come una pubblica piazza, il mancato rispetto dei principi della libertà di parola mina dalle fondamenta la democrazia", ha twittato. "C'è dunque bisogno di un nuovo social media?", si chiede l'uomo più ricco del mondo.

La questione è quella innescata dai tweet del patron di Tesla quando sostenne proprio su Twitter l'intenzione di rendere privata la società di auto elettriche con un delisting da Wall Street.

Musk sta cercando di porre fine alla supervisione da parte della Sec dei suoi post su Twitter, sostenendo che l'accordo viene utilizzato per "calpestare" i suoi diritti alla libertà di parola.

