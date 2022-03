Draghi, "Quando Putin vorrà la pace ci saremo. Fra un paio di settimane il piano per l'energia"

AGI - Nel trentunesimo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, il capo della direzione operativa dello Stato maggiore della Difesa russo, Serghei Rudskoy, ha annunciato che i principali obiettivi della prima fase dell'operazione russa in Ucraina "sono stati completati" e che questo "consente di concentrare gli sforzi principali sul raggiungimento dell'obiettivo principale: la liberazione del Donbass".

Mosca ha anche annunciato di aver distrutto con i missili Kalibr un grande deposito di carburante utilizzato dalle forze armate ucraine. Si tratta del centro logistico più grande fra quelli non ancora colpiti e si trova a circa 250 chilometri a sud ovest di Kiev.

Onu intanto ha denunciato fosse comuni a Mariupol, con almeno 1.081 civili uccisi da inizio guerra". La Russia ammette, morti 1.351 nostri militari.

Intanto Biden, in visita in Polonia, ha affermato che "in Ucraina è in gioco la democrazia nel mondo". Poi il paragone storico: "L'Ucraina è piazza Tienanmen al quadrato". Secondo il Wsj il presidente Usa vorrebbe ripristinare la strategia del 'First nuclear strike' come deterrente, facendo un passo indietro rispetto alle promesse elettorali. = Il Cremlino accusa il figlio di Biden per il finanziamento di armi chimiche a Kiev.