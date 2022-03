Quadrante: Mosca fa scarsi progressi, Kiev recupera terreno

AGI - La campagna militare russa in Ucraina ha mostrato scarsi progressi nel ventinovesimo giorno di ostilità e le forze di Kiev hanno guadagnato terreno in alcuni settori. Di seguito il punto sulla situazione sul campo, alla luce delle informazioni fornite da Ucraina, Russia, fonti militari e di intelligence occidentali e organizzazioni internazionali.

Kharkiv

Gli attacchi russi nella città orientale di Kharkiv hanno ucciso almeno sei civili e ferito oltre dieci persone in fila di fronte a un ufficio postale per ritirare aiuti umanitari. La Russia ha pesantemente bombardato la citta', che e' quasi del tutto circondata ma ha finora resistito ai tentativi di conquista.

Kiev e il Nord

Ci sono state diverse segnalazioni di contrattacchi ucraini contro le forze russe alla periferia di Kiev. L'intelligence militare britannica e fonti statunitensi affermano che l'Ucraina sta respingendo le forze russe nelle aree a Nord-Ovest della città. Fonti militari francesi hanno affermato che l'esercito russo è a circa 30-45 chilometri dalla capitale e sembra avere difficoltà a difendere le sue linee di supporto.

Il ministero della Difesa britannico ha riferito che il campo di battaglia nell'Ucraina settentrionale è "in gran parte statico", ma una possibile riorganizzazione dell'esercito russo potrebbe consentire la ripresa delle "operazioni offensive su larga scala".

Un funzionario statunitense ha affermato che i russi stanno costruendo posizioni difensive intorno alla capitale invece di tentare l'avanzata. Chernihiv, a Est della capitale, è accerchiata dalle truppe russe. L'intelligence britannica ha affermato che gli ucraini hanno "probabilmente riconquistato Makariv e Moschun" vicino a Kiev e potrebbero essere in grado di accerchiare le unita' russe a Bucha e Irpin.

Il Sud

La Russia ha continuato l'assedio della città portuale di Mariupol, un obiettivo chiave per collegare la Crimea annessa e le regioni del Donbass controllate dai separatisti. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che nella città rimangono quasi 100.000 persone, senza acqua, cibo o elettricità. La marina ucraina ha dichiarato di aver colpito una nave da trasporto navale russa ormeggiata nel Mar d'Azov vicino a Mariupol.

Un funzionario statunitense ha affermato che i membri della Nato stanno discutendo l'invio di missili anti-navali per aiutare l'Ucraina a difendere i suoi porti del Mar Nero dagli attacchi navali, in particolare per proteggere Odessa, principale hub di esportazione.

L'Ovest e il Centro

Fonti militari francesi hanno riferito di "importanti movimenti" verso Dnipro con bombardamenti vicino alla città, in particolare nel Nord Ovest e nel Nord Est. La parte occidentale dell'Ucraina, compresa Leopoli, e' ancora lontana dall'offensiva di terra, ma e' stata bersaglio di attacchi aerei.