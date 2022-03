In Cina è precipitato un Boeing con 141 persone a bordo

AGI - Un aereo passeggeri Boeing 737 della Eastern Airline è precipitato nella regione del Guangxi, nel sud della Cina. Lo riferiscono i media cinesi. L'aereo volava da Kunming a Guangzhou.

L'incidente ha provocato un incendio in un'area montuosa. Lo riferisce l'agenzia Xinhua. L'incidente si è verificato nella località di Wuzhou, nella regione meridionale cinese del Guangxi. A bordo dell'aereo, secondo quanto riferito dai media cinesi, c'erano 132 passeggeri e nove membri dell'equipaggio. Non è chiaro il numero delle vittime, e le squadre di soccorritori, vigili del fuoco e guardie forestali, sono già state inviate sul posto.

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China - CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA