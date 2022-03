"La propaganda russa diffonde fake news sulla ricerca internazionale"

AGI - ‘I russi devono sapere che è una bugia’. E’ il grido di alcuni ricercatori internazionali di fronte alla propaganda russa che sta diffondendo fake news scientifiche. A raccoglierle e denunciarle, è la rivista Science.

I pipistrelli 'diventano' armi

Una ricerca sui pipistrelli ucraini, ad esempio, si è trasformata in una falsa storia di armi biologiche, ad uso propagandistico contro l’Ucraina e gli USA.

Nel 2020, i ricercatori tedeschi hanno iniziato a collaborare con i colleghi ucraini per esaminare i parassiti dei pipistrelli, per lo più sanguisughe come zecche e pulci. Volevano sapere che tipo di batteri ospitavano i pipistrelli in Ucraina, si legge su Science, un primo passo per identificare qualsiasi potenziale minaccia per la salute umana. I ricercatori dell'Istituto di Medicina Veterinaria Sperimentale e Clinica di Kharkiv hanno raccolto 140 pulci, zecche e mosche, strappate ai pipistrelli catturati nell'Ucraina orientale. Hanno annegato i parassiti nell'etanolo e li hanno spediti al Friedrich Loeffler Institute (FLI) vicino a Greifswald, in Germania.

Il DNA dei parassiti ha rivelato l'identità di agenti patogeni come Ricksettia, un comune batterio trasmesso dalle zecche. I risultati sono stati presentati a una conferenza della Società veterinaria tedesca nel 2021.

"Era una ricerca epidemiologica molto semplice", afferma Cornelia Silaghi, parassitologo veterinario FLI, a capo della collaborazione. Quindi è rimasta scioccata e sconcertata quando, il 10 marzo, un funzionario del Ministero della Difesa russo ha affermato che la ricerca faceva parte di uno sforzo segreto per armi biologiche finanziato dall'Occidente.

La TV di stato russa e i siti di notizie hanno citato il rapporto del ministero della Difesa e hanno affermato che il lavoro era un complotto ucraino, aiutato dagli Stati Uniti, per inviare uccelli, pipistrelli e rettili colpiti da malattie oltre il confine per infettare i russi.

L'alacre 'disinformatia' di Putin

Questa settimana, lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha parlato di "dozzine di laboratori in Ucraina" che sperimentano su coronavirus, antrace e colera "sotto la direzione e il sostegno finanziario del Pentagono".

La semplice collaborazione di Silaghi è diventata rapidamente al centro di una tempesta di disinformazione: alcuni fatti sono stati trasformati in false accuse che sono state rapidamente amplificate e diffuse tramite i social media, ripetute su Fox News e discusse nei forum di QAnon.

Come presunta prova, le autorità russe hanno pubblicato un'immagine sgranata dell'accordo di trasferimento del campione tra il laboratorio di Silaghi e l'istituto veterinario di Kharkiv.

"Questo è ciò che fa funzionare la disinformazione: devi avere questi piccoli noccioli di verità", afferma l'esperta di biosicurezza del King's College London Filippa Lentzos. "Se sei in grado di piantare abbastanza dubbi, la gente inizia a fare domande". Ma non è tutto. La Russia ha continuato i suoi sforzi per diffondere allusioni sulla ricerca di base.

L'11 marzo, in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite convocata dai rappresentanti russi per discutere della presunta ricerca ucraina sulla "guerra biologica", il diplomatico Vassily Nebenzia ha affermato che "i pipistrelli erano considerati portatori di potenziali agenti di armi biologiche" e ha offerto l'accordo di trasferimento del campione come prova .

"Non sappiamo nulla del destino di quei pericolosi biomateriali e delle conseguenze che potrebbero verificarsi una volta che si 'dissipano'", ha detto Nebenzia al Consiglio di sicurezza. "Il rischio è alto che possano essere rubati per scopi terroristici o per essere venduti al mercato nero".

"Spazzatura", dice Silaghi. "Conosco il loro destino: sono nel mio congelatore." Inoltre, spiega, non ci sono agenti patogeni che potrebbero essere diffusi. L'etanolo utilizzato per uccidere e preservare i parassiti distrugge anche i patogeni, lasciando intatto solo il materiale genetico per il sequenziamento. Il progetto non ha ricevuto finanziamenti dagli Stati Uniti.

Violata la posta elettronica degli scienziati

"Sì, abbiamo lavorato sugli ectoparassiti e abbiamo ricevuto campioni", afferma Silaghi. "Ma quello che ne è stato fatto - questa roba sulle armi biologiche - è completamente assurda".

Silaghi ancora non sa come il ministero della Difesa russo abbia ottenuto l'ordinario accordo di cessione. Anton Vlaschenko, un biologo con sede a Kharkiv e collaboratore del progetto, sospetta che uno degli account di posta elettronica del team sia stato violato dai russi. Il discorso di Nebenzia includeva un'altra classica tattica di disinformazione: sollevare violazioni non correlate di armi biologiche di decenni prima, in questo caso, la ricerca giapponese dell'era della seconda guerra mondiale su pulci e zecche.

Il lavorìo del dubbio

Aggrapparsi ai pipistrelli, nel frattempo, potrebbe essere un modo per attingere a paure confuse sulle origini del Covid-19, afferma Lentzos. "La gente inizia a pensare, 'cos'altro non so?'". Altri ricercatori ucraini sono stati travolti nella campagna di disinformazione. L'istituto veterinario di Kharkiv fa parte di una più ampia rete di istituti di ricerca che riceve finanziamenti dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD) attraverso il suo programma di riduzione delle minacce biologiche (BTRP).

Quello sforzo decennale mirava a proteggere i resti della ricerca sulle armi biologiche, chimiche e nucleari dell'era sovietica smantellando i laboratori e trovando un lavoro alternativo per gli scienziati delle armi sovietiche.

Successivamente, il programma, che includeva laboratori russi fino al 2014, si è trasformato in uno sforzo di monitoraggio della salute pubblica e delle malattie in tutta l'ex Unione Sovietica, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. "Questo è stato trasformato in una narrazione dalla Russia su un anello di laboratori finanziati dagli americani al confine con la Russia", afferma Lentzos.

I finanziamenti a stelle e strisce

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il programma di riduzione delle minacce biologiche ha fornito 200 milioni di dollari in finanziamenti agli scienziati ucraini dal 2005. I laboratori con anche le connessioni più sottili al programma sono stati presi di mira come parte dello sforzo di disinformazione.

Ad esempio, i rapporti russi descrivono la ricerca sul microbioma intestinale delle vipere di Oleksandr Zinenko, un erpetologo della VN Karazin Kharkiv National University che ha collaborato in passato con l'istituto veterinario di Kharkiv, come "ricerca sulle armi biologiche", anche se lo studio sulla vipera era un progetto autonomo. "Nessuno dei microrganismi nell'intestino di una vipera è particolarmente pericoloso", afferma Zinenko.

Senza segreti

Aggiunge che nessuno dei suoi lavori sulle malattie dei rettili e degli anfibi è segreto. "Sono tutte informazioni pubbliche", afferma, con rapporti annuali e poster di conferenze "completamente disponibili" online. Per Vlaschenko, che gestisce il Centro di riabilitazione dei pipistrelli ucraini a Kharkiv, gli sforzi per trasformare il loro lavoro di indagine in qualcosa di minaccioso sembrano ridicoli, fintanto che Kharkiv rimane nelle mani dell'Ucraina. "Non disponiamo di laboratori genetici così necessari per le armi biologiche", afferma.

"È molto divertente sentire dai russi che stiamo facendo questo tipo di ricerca". Ma se la città è occupata, Vlaschenko dice che teme di essere catturato e torturato per "una specie di confessione".

Per Silaghi, che riceve email inquietanti da account anonimi, l'esperienza è stata profondamente inquietante. Un'e-mail insinuava che si stesse comportando come una scienziata nazista. "Naturalmente sono coinvolti accademici senza scrupoli, proprio come nel Terzo Reich", si legge in parte."È molto strano essere accusati di una cosa quasi assurda", dice Silaghi. "I russi devono sapere che è una bugia".