Un condominio di Kiev è stato colpito dall'artiglieria russa

AGI - Almeno due persone sono morte nel bombardamento di un palazzo residenziale a Kiev. Lo hanno riferito i soccorritori ucraini, precisando che in 27 sono stati tratti in salvo. Prima dell'alba nella capitale sono state udite diverse esplosioni: nel mirino delle forze russe, il distretto di Svyatoshynskyi a ovest di Kiev, vicino al sobborgo di Irpin, teatro di intensi combattimenti negli ultimi giorni. Tra gli edifici colpiti da tiri di artiglieria, un palazzo di 16 piani che ha preso fuoco.

La facciata della stazione metro di Lukyanivska, insieme a degli uffici, è stata danneggiata dalle bombe russe cadute sulla capitale ucraina in queste ore. Lo ha riferito in un tweet la società che gestisce il servizio. La stazione di Lukyanivska si trova abbastanza vicina al centro della capitale.

Mosca, preso controllo di tutta la regione di Kherson Le forze russe hanno preso il pieno controllo di tutto il territorio della regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenov.

Cina, non vogliamo essere colpiti dalle sanzioni russe La Cina non vuole essere "colpita" delle sanzioni occidentali decretate contro la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi, alla luce delle preoccupazioni degli Usa secondo cui Mosca ha chiesto aiuto alla Repubblica popolare e questa sarebbe disponibile a dare sostegno finanziario e militare. Una circostanza che avrebbe conseguenze su Pechino, ha avvertito Washington.

"La Cina non fa parte della crisi, tanto meno vuole essere colpita dalle sanzioni", ha detto Wang, in una telefonata con il suo omologo spagnolo, Jose Manuel Albares.

Zelensky, i russi hanno già subito più perdite che in Cecenia Il presidente ucraino, Volodimir Zelensky, ha affermato che in 19 giorni "l'esercito russo ha già avuto più perdite in Ucraina rispetto alle due sanguinose guerre in Cececnia". In un post su Telegram, Zelensky ha assicurato che le forze di Kiev stanno infliggendo "perdite devastanti" al nemico: "Presto si arriverà a centinaia di elicotteri abbattuti, hanno già perso 80 caccia, centinaia di carri armati e migliaia di altri armamenti".

Zelensky non ha fornito numeri sui caduti russi anche se nei giorni scorsi Kiev aveva parlato di oltre 12 mila morti e gli Stati Uniti hanno fatto una stima di almeno seimila. Le due guerre in Cecenia furono combattute tra il 1994 e il 1996 e tra il 1999 e il 2009. La stima ufficiale dei caduti russi è di 5.732 nel primo conflitto e di 7.400 nel secondo ma secondo dati ufficiosi tra morti e dispersi il bilancio potrebbe essere il doppio.

I premier polacco, ceco e sloveno voleranno a Kiev I premier di Polonia, Repubblica ceca e Slovenia si recheranno oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito Varsavia, precisando che "l'obiettivo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno dell'intera Ue alla sovranità e indipendenza dell'Ucraina e per presentare un vasto pacchetto di sostegni allo Stato e alla società".

In corso colloquio Sullivan-Mattiolo È in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa Jack Sullivan e il consulente diplomatico del premier Mario Draghi, Luigi Mattiolo sulla crisi ucraina.

Di Maio, appoggiamo le legittime aspirazioni della Moldavia ad aderire all'Ue L'Italia appoggia "le legittime aspirazioni" della Moldavia a "entrare nell'Unione Europea". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in visita in Moldavia. "La scorsa settimana il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare il suo parere sulla richiesta" di Chisinau "e attendiamo ora la sua valutazione".

"Nel frattempo - ha aggiunto il titolare della Farnesina - intendiamo continuare a sostenere l'avvicinamento della Moldova all'Ue, promuovendo la piena attuazione dell'accordo di associazione. Siamo pronti a favorire su queste basi una maggiore associazione politica e una più stretta integrazione economica tra la Moldova e l'Ue".

Kiev, ristabilita la corrente elettrica a Chernobyl È stata ristabilita la corrente elettrica alla centrale nucleare di Chernobyl dopo che ieri l'impianto era tornato a dipendere dai generatori diesel perché le linee erano state nuovamente danneggiate. L'informazione è stata notificata all'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Zelensky ai soldati russi, "arrendetevi ora, con dignità" "Vi offro una scelta: a nome del popolo ucraino, vi dico che vi diamo la possibilità di vivere. Se vi arrendete alle nostre forze militari, vi tratteremo come devono essere trattati gli esseri umani: con dignità. Il modo in cui non siete stati trattati dal vostro esercito. E il modo in cui il vostro esercito non tratta la nostra gente. Scegliete". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si rivolge in un video alle truppe di Mosca, parlando in russo. "In 19 giorni - aggiunge Zelensky in ucraino - l'esercito russo ha avuto più perdite che nelle due sanguinose guerre in Cecenia".

Nasa, la collaborazione con la Russia nello spazio prosegue Nonostante la guerra in Ucraina, prosegue la collaborazione fra la Nasa e l'agenzia spaziale russa, Roscosmos, e cosmonauti americani si recheranno a breve in Russia per un addestramento a bordo di un lanciatore Soyuz, ha reso noto Joel Montalbano, manager per la programmazione della statione spaziale internazionale della Nasa.

"In questo momento abbiamo ancora in programma di lavorare per lo scambio dell'equipaggio. E quindi abbiamo ancora programmato l'addestramento per i cosmonauti che verranno a Houston Hawthorne e la trasferta del nostro team a Star City, per una esercitazione per il Soyuz", ha detto Montalbano durante una conferenza stampa sulla prossima passeggiata spaziale degli astronauti statunitensi.