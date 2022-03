Quadrante: si combatte intorno a Kiev, ancora bombe su Kharkiv

AGI - Nel diciannovesimo giorno di guerra in Ucraina, non si registrano svolte decisive sul terreno. Le forze russe continuano a circondare le principali città del Nord Est, mentre l'offensiva aerea si è ormai spinta ai confini dell'Unione Europea. Nuovi bombardamenti sono stati segnalati sulle aree di Chernihiv, Sumy, Zhytomyr, Kharkiv e Mykolaiv. Le informazioni disponibili giungono dalle amministrazioni locali e da fonti di intelligence occidentali, laddove da Mosca non giungono informazioni dettagliate sull'evolversi dei fronti.

Kiev e dintorni

Un colpo di artiglieria ha colpito un edificio di nove piani in via Bogatyrska 20 nel quartiere Obolonskyi della capitale, uccidendo una persona. Le truppe russe hanno confermato il bombardamento dello stabilimento Antonov, affermando di aver distrutto un deposito di munizioni lanciarazzi. Proseguono i combattimenti nei dintorni della capitale. Sono stati segnalati scontri a Irpin e Makarov e sono stati segnalati movimenti di attrezzature militari russe negli insediamenti di Baryshivska, Kalytianska, Velykodimerska e Kalynivka.

Chernihiv

La maggior parte della città è senza riscaldamento e in diversi sobborghi non c'è più acqua.

Sumy

Durante la notte sono stati segnalati bombardamenti su Okhtyrka ma non è ancora chiaro il bilancio di danni e vittime. Le forze armate russe hanno annunciato la conquista della località di Stepne.

Zhytomyr

Nel villaggio di Stavyshche, un attacco missilistico ha distrutto 7 edifici e danneggiato 5 edifici residenziali. 4 persone sono rimaste ferite e 14 evacuate dalle case colpite.

Charkiv

Il bombardamento delle aree residenziali, tra cui Saltivka e Novy Budynki, è continuato durante la notte. Il numero delle vittime non è stato ancora stabilito. Combattimenti in tutta la regione in direzione di Izium. Le forze armate ucraine affermano di aver respinto la fanteria russa.

Zaporizhzhia

Nessun cambiamento significativo sul fronte militare. L'Ucraina ha accusato le forze russe di aver fatto saltare un lotto di munizioni vicino la locale centrale nucleare.

Rivne

Una torre della televisione è stata colpita, causando almeno 9 morti. Secondo i servizi di emergenza, ci sono ancora persone sotto le macerie.

Lugansk

Pesanti bombardamenti su Rubizne e Severodonetsk dove, secondo Mosca, stanno avanzando le forze dell'autoproclamata repubblica.

Donetsk

Un missile ha colpito il capoluogo dell'oblast, controllato dai separatisti, e ha ucciso 20 persone, tra cui alcuni bambini. Mosca e Kiev si accusano a vicenda della strage. I russi hanno preso possesso di Volnovakha. Nessuno sviluppo significativo a Mariupol, dove la situazione continua a essere gravissima sul fronte umanitario.

Mykolaiv

Le autorità regionali segnalano bombardamenti su aree residenziali a Snuhyrivka. Il numero delle vittime è in fase di definizione.