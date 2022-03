Ucciso un giornalista del New York Times nella città ucraina di Irpin

AGI - Un giornalista del New York Times, Brent Renaud, di 51 anni, è stato ucciso vicino Kiev. Lo riportano le autorità regionali ucraine. L'uomo è rimasto colpito dalle forze russe che hanno aperto il fuoco contro un auto nei pressi di Irpin. In un post su Twitter, il capo della polizia della King Region, Andrei Nebitov, ha parlato di un altro giornalista ferito, che stanno tentando di portare via dalla zona dei combattimenti. "Stiamo seguendo questi ultimi sviluppi molto attentamente e risponderemo alle morte del giornalista del New York Times in maniera proporzionata", ha affermato il consigliere della Casa Bianca, Jake Sullivan, intervenuto alla trasmissione 'Face the Nation'.

"Siamo profondamente rattristati di aver appreso della morte di Brent Renaud. Era un fotografo e filmaker di talento che ha collaborato per anni con il New York Times". Così in una nota il deputy managing editor del quotidiano, Cliff Levy. "Sebbene abbia collaborato con il Times in passato, non era stato assegnato ad alcun desk in Ucraina", precisa Levy precisando che il badge del New York Times che il giornalista indossava gli era stato dato per un incarico di molti anni fa.