A Roma l'incontro tra Sullivan e la controparte cinese Yang. Riprendono i negoziati tra Kiev e Mosca

AGI - La guerra tra Russia e Ucraina è al 19esimo giorno, e si contano già, secondo l'Onu , 596 vittime civili dall'inizio della guerra, tra cui 43 bambini. Oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, sarà a Roma per un colloquio con la controparte cinese Yang Jiechi "per coordinare una forte risposta internazionale e delineare una strategia di sicurezza globale". L''obiettivo è quello di "mantenere aperta una linea di comunicazione tra gli Usa e la Cina" in questa fase di crisi per l'invasione dell'Ucraina da parte delal Russia. "Le due parti discuteranno degli sforzi in corso per gestire la concorrenza tra i due Paesi e discutere dlel'impatto sulal sicurezza regionale e globale della guerra russa contro l'Ucraina", ha fatto sapere la Casa Bianca.

Per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si tratta di un "incontro storico". "Se Stati Uniti e Cina in questo momento parlano dell'Ucraina, vuol dire che sta andando avanti quella linea che noi come governo italiano stiamo incoraggiando in tutte le sedi", ha aggiunto.

Proseguono i bombardamenti nei territori ai confini Nato, ma oggi ripartono i negoziati tra Kiev e Mosca, secondo la quale sono stati fatti "progressi significativi". Il consigliere di Zelensky Podoliak: "Ci aspettiamo risultati concreti".

Intanto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha escluso "l'idea di andare in guerra", che "non è perseguibile".

Massima attenzione agli italiani in Ucraina che sono ancora "400, 34 dei quali sono bloccati nelle città assediate". "L'unita' di crisi li sente ogni ora per costruire i percorsi per portarli via, stiamo consigliando loro il momento giusto perché se l'uscita non è in sicurezza consigliamo loro di aspettare dove sono", ha precisato Di Maio, spiegando che "200 connazionali sono stati già portati in salvo".