L'Iran rivendica il lancio di missili sul consolato Usa a Erbil

AGI - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha rivendicato la responsabilità di un attacco con missili balistici a Erbil, la capitale della regione semiautonoma del Kurdistan iracheno.

Circa una dozzina di missili sono piovuti sulla città nella notte, prendendo di mira il nuovo edificio del consolato americano. Secondo i Pasdaran, l'edificio ospitava un "centro strategico" israeliano in Iraq e l'area era un "centro della cospirazione sionista". L'attacco sembra aver fatto solo danni materiali.

Il governatore di Erbil, Omed Khoshnaw, ha dichiarato che più missili sono caduti nell'area, precisando però che non è chiaro se l'obiettivo fosse il consolato americano o l'aeroporto della città. Secondo l'INA, nell'attacco sono state udite cinque esplosioni.

Molti video condivisi sui social media mostrano diverse forti esplosioni nell'area.

NOW - Multiple long-range ballistic missiles fired at US consulate in Erbil, Iraq, Sky News Arabia reports.pic.twitter.com/N5VlVlkIJl