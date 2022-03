Arenata nel Bosforo una nave che trasporta mais in Italia

AGI - Una nave che trasportava mais verso l'Italia si è arenata nello stretto dei Dardanelli, in territorio turco. Al momento non risulta vi siano feriti, la guardia costiera della città turca di Canakkale è intervenuta tempestivamente per sbloccare l'imbarcazione, lunga ben 142 metri, riuscendo nell'intento dopo piu' di due ore di operazioni in mare. La nave Kapitan Shryriagin, battente bandiera delle isole Comore, era salpata con un enorme cargo contenente mais dalle coste della Romania alla volta dell'Italia.

Un incidente che ha causato la temporanea interruzione del traffico navale, sempre intenso, nell'unica via che collega Mediterraneo e Mar Nero attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Quest'ultimo in particolare e' uno dei passaggi di mare piu' stretti al mondo, di larghezza compresa tra 1.2 e 6 chilometri e una profondità massima di 103 metri.