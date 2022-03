Quadrante: a che punto è l'avanzata russa

AGI - La Russia sembra aver dato il via a un'altra fase della campagna: ci sono stati attacchi in Ucraina occidentale, l'area che sembrava sinora più sicura. Ma è stata bombardata anche Dnipro, più centrale, importante porto fluviale sul fiume Dnepr, la terza cittàdell'Ucraina. Continua intanto l'assedio a Kiev e Mariupol ma di fatto, in 16 giorni, la Russia finora non è ancora riuscita a catturare nessuna grande cittànè tantomeno a disarmare l'esercito ucraino e disarcionare il governo.



LUTSK, IVANO-FRANKIVSK E DNIPRO

All'alba sono stati colpite Lutsk e Ivano-Frankivs, entrambe non lontano da Leopoli, vicino al confine con la Polonia. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati resi "inutilizzabili" gli aeroporti militari nelle due città. Ma gli aerei russi hanno anche bombardato Dnipro, all'estremo opposto del Paese, porto strategica sul fiume Dnepr, la terza cittàdell'Ucraina: è stata colpita una zona residenziale, dove c'erano asilo, un condominio e una fabbrica di calzature; e almeno una persona è morta.



MARIUPOL

Secondo Mosca, le forze separatiste del Donbass stanno "restringendo l'anello" intorno alla cittàportuale sul mare di Azov, assediata da giorni, dove ormai scarseggiano acqua e cibo. Nessun civile è stato ancora evacuato da Mariupol a causa dei pesanti bombardamenti russi, che non consentono nemmeno la consegna degli aiuti umanitari inviati dal governo di Kiev, ha denunciato la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk. "La situazione peggiore è quella del corridoio Mariupol-Zaporizhzhia", ha detto Vereshchuk, "nessuno è stato evacuato. Non una singola goccia d'acqua ha raggiunto persone che sono stremate dalla sete". Kiev ha anche accusato l'esercito russo di aver attaccato l'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv, all'interno del quale si trova un reattore nucleare sperimentale.

KIEV

Quanto a Kiev, il convoglio militare russo diretto verso la capitale risulta in larga parte disperso e riposizionato, secondo quanto emerge dalle immagini satellitari diffuse dalla compagnia privata Maxar Technologies. Secondo l'intelligence britannica, è "altamente improbabile" che la Russia abbia raggiunto gli obiettivi che si era prefissata prima dell'invasione. "Le forze di terra russe continuano a fare progressi limitati. Persistono problemi logistici che hanno ostacolato l'avanzata, cosi' come la forte resistenza ucraina. La Russia sta probabilmente cercando di ripristinare e riposizionare le sue forze per una rinnovata attivitàoffensiva nei prossimi giorni" che presumibilmente preluderàa "operazioni contro la capitale Kiev".