L'India ha sparato per errore un missile sul Pakistan

AGI - Le forze armate indiane hanno sparato per errore un missile sul Pakistan, che non ha causato alcuna perdita umana. Il Ministero della Difesa indiano ha definito l'accaduto "assai deplorevole". "Nel quadro di una operazione di manutenzione, una disfunzione tecnica ha portato al lancio accidentale di un missile", ha spiegato il Ministero in un comunicato.

"Il fatto che non ci sia stata alcuna perdita di vite umane per effetto dell'incidente rappresenta un sollievo" ha aggiunto. Il Ministero della Difesa non ha precisato di quale tipo di missile si trattava, ma ha assicurato che un'indagine ad alto livello è stata avviata.

Il comunicato del Ministero indiano segue di alcune ore la condanna espressa dal Ministero degli Affari Esteri pakistano, che ha biasimato la "violazione ingiustificata" dello spazio aereo nazionale "da parte di un oggetto volante supersonico di origine indiana". Il Pakistan ha aggiunto di avere convocato l'incaricato d'affari indiano a Islamabad per consegnargli "una ferma protesta".

Il "lancio imprudente" ha causato danni ad alcuni edifici, mettendo a repentaglio le vite dei civili e i velivoli che attraversavano lo spazio aereo pakistano, ha aggiunto il Ministero accusando l'India di mostrarsi "insensibile rispetto alla pace e alla stabilità regionale".