Peskov: "Se Kiev accetta le condizioni di Mosca ci fermiamo subito"

AGI - La Russia è pronta a fermare le operazioni belliche in Ucraina "in un attimo" se Kiev accetterà le condizioni di Mosca. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista telefonica a Reuters.

Mosca, spiega Peskov, chiede all'Ucraina di interrompere le azioni militari, incorporare la neutralità nella propria Costituzione, riconoscere la Crimea come territorio russo e riconoscere le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk come Stati indipendenti.

Peskov ha affermato che Kiev è a conoscenza delle condizioni e che "gli è stato detto che tutto questo può essere fermato in un attimo". Il portavoce ha affermato che "non è vero" che la Russia intenda annettere l'intero Paese.

"Quel che stiamo facendo realmente è portare a termine la demilitarizzazione dell'Ucraina. La porteremo a termine", ha aggiunto Peskov, "ma la cosa principale è che l'Ucraina cessi la sua azione militare. Dovrebbero fermare subito la loro azione militare e allora a nessuno verrà più sparato".

A proposito della neutralità, Peskov ha affermato che "dovrebbero inserire nella Costituzione emendamenti secondo i quali l'Ucraina rinuncerebbe all'obiettivo di entrare in qualsiasi blocco". "Abbiamo parlato anche di come dovrebbero riconoscere che la Crimea è territorio russo e di come devono riconoscere che il Donetsk e il Lugansk sono Stati indipendenti", ha proseguito, "tutto qua. E finirà in un attimo".

"Dovevamo agire prima che avesse i missili della Nato"

La Russia è intervenuta in Ucraina perché "era solo questione di tempo" prima che la Nato vi dispiegasse missili come in Polonia e Romania, ha spiegato ancora Peskov. "Ci siamo semplicemente resi conto che non potevamo sopportare ulteriormente ciò" e "abbiamo dovuto agire".

Quanto alle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, Peskov ha affermato che "non potevamo semplicemente riconoscerle. Cosa avremmo fatto con l'armata di 100 mila truppe schierata al confine di Donetsk e Lugansk che avrebbe potuto attaccare in qualsiasi momento. Stavano ricevendo di continuo armi statunitensi e britanniche".

Peskov ha affermato che la minaccia per Mosca era molto più grave del 2014, quando la Russia schierò 150 mila soldati al confine con l'Ucraina, facendo temere un'invasione, ma si limitò all'annessione incruenta della Crimea. "Da allora la situazione è peggiorata per noi", ha proseguito, "nel 2014 hanno iniziato a fornire armi all'Ucraina e a preparare l'esercito per la Nato, portandolo in linea con gli standard Nato". "Alla fine", ha concluso, "quel che ha spostato la bilancia erano le vite di questi 3 milioni di persone in Donbass. Ci rendemmo conto che sarebbero stati attaccati".