Blinken "Avanti con le sanzioni ma non cerchiamo lo scontro"

AGI - Usa e Ue continueranno con le sanzioni ad "alzare il costo" per Mosca dell'invasione dell'Ucraina ma non "cercheranno mai il conflitto con la Russia". Lo ha sottolineato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando a Bruxelles dopo un incontro della Nato.

Blinken, ha ribadito l'opposizione all'istituzione di una no-fly zone in Ucraina da parte della Nato: "Abbiamo la responsabilità di assicurarci che la guerra non si estenda oltre l'Ucraina... l'unico modo per imporre una no-fly zone e' far volare gli aerei nello spazio aereo ucraino e abbattere gli aerei russi".

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha spiegato che sono state applicate "le sanzioni in tempo record, che dimostrano la nostra determinazione a fare pagare un prezzo a Putin per la sua invasione dell'Ucraina".

Al termine del Consiglio degli Affari esteri straordinario sulla guerra in Ucraina a Bruxelles l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell ha precisato che "le sanzioni non sono pensate per provocare un cambio di regime in Russia, le sanzioni sono state provocate dalla guerra e l'obiettivo è quello di indebolire l'economia russa, farle sentire le conseguenze" dell'azione bellica "e rafforzare la posizione degli ucraini nei negoziati".

Intanto le forze armate della Russia si stanno avvicinando alla seconda centrale nucleare più grande dell'Ucraina. Lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, secondo la quale, "le forze russe sono ora a una trentina di chilometri, e stanno continuando ad avvicinarsi, dal secondo impianto nucleare più grande del Paese". Si tratta dell'impianto di Yuzhnoukrainsk nell'oblast di Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale

Nato, in esame concreto aumento forze a Est

Nella riunione di oggi "si è discusso di cambiamenti di lungo termine sulla presenza di deterrenza e difesa nella nostra Alleanza, ma soprattutto nella parte orientale", perché "stiamo seriamente considerando un significativo aumento sia con più soldati che con più difesa aerea" mettendo in campo una forza di "deterrenza tramite strumenti di difesa". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine della riunione straordinaria con i ministri degli Esteri dell'Alleanza atlantica.

"Non solo va mandato un segnale della presenza della Nato" dal momento che "c'è una differenza tra la deterrenza tramite presenza" di forze "e la deterrenza tramite la difesa" con forze armate in numeri piu' significativi, ha spiegato Stoltenberg.

"Abbiamo la responsabilità, come alleati della Nato, di prevenire che questa guerra si estenda oltre l'Ucraina. Perché sarebbe ancora più pericolo, più devastante e costerebbe ancora più sofferenza umana". Ha dichiarato il segretario generale della Nato Stoltenberg.

"Quindi non interveniamo in Ucraina nè sul terreno nè nello spazio aereo. Ovviamente l'unico modo per attuare una no fly zone è inviare aerei Nato e abbattare gli aerei russi. La nostra valutazione è che comprendiamo la disperazione ma crediamo che se lo facessimo finiremmo in qualcosa che potrebbe portare a un conflitto europeo che coinvolge molti più Stati e causerebbe molto più sofferenza", ha spiegato Stoltenberg.