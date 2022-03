Svelato il giallo del volo segreto Mosca-Washington della compagnia usata dal Cremlino

AGI - Un aereo della compagnia Rossiya, utilizzata dalla presidenza russa, è diretto a Washington per andare a prendere i diplomatici russi dichiarati 'persona non grata' dagli Stati Uniti. Il volo speciale "riporterà a casa i diplomatici russi che il governo degli Stati Uniti ha dichiarato 'persona non grata'", ha affermato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che questo volo speciale non trasporta, dunque, russi che fuggono negli Usa, come hanno pensato alcune persone. "Vi deluderò dicendovi che si tratta di un volo con cui andiamo a prendere i nostri diplomatici", ha concluso Zakharova.