I russi hanno occupato la più grande centrale nucleare d'Europa

La Cina ribadisce l'invito alla calma e alla moderazione nella crisi in Ucraina e invita tutti a prevenire un'ulteriore escalation e a garantire la sicurezza degli impianti nucleari. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta a una domanda sull'attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, bombardata nella notte e ora in sicurezza.

L'esercito russo ha occupato la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, la maggiore d'Europa. dove nelle ore precedenti si erano sviluppati combattimenti e un incendio. Lo riferisce l'autorità ucraina per l'energia nucleare, assicurando che non c'è stata alcuna fuga di radiazioni. "Il territorio della centrale elettrica nucleare di Zaporozhye è occupato dalle forze armate della Federazione Russa", si legge in una nota dell'organismo di vigilanza, "non sono stati registrati mutamenti nei livelli delle radiazioni". L'autorità ha riferito che il personale della centrale sta continuando a lavorare, il reattore più vicino al luogo dell'incendio è operativo e la fornitura di energia elettrica sta continuando nel rispetto dei normali standard di sicurezza.

Sono stati sospesi i combattimenti tra forze ucraine e russe per il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, L'incendio non ha causato danni ai reattori e alle infrastrutture energetiche. Lo ha dichiarato in televisione il sindaco di Energodar, la città più vicina alla centrale, Dmytro Orlov, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda. Orlov ha spiegato che "non sono in corso combattimenti né in città né alla centrale". Energodar, ha aggiunto il sindaco, continua ad avere accesso all'acqua e all'elettricità ma non al riscaldamento, a causa dei danni subiti dal gasdotto. "L'equipaggiamento della centrale e i blocchi energetici hanno preservato la loro integrità", spiega una nota dell'Autorità ucraina per la sicurezza nucleare, "si registra qualche danno alle strutture circostanti l'unità del reattore del blocco energetico numero uno, che non colpiscono la sicurezza del blocco energetico". "I sistemi e gli elementi rilevanti per la sicurezza della centrale nucleare sono operativi", aggiunge l'Autorità, "non sono stati osservati al momento cambiamenti nei livelli delle radiazioni".

Grossi (Aiea), 'Profondamente preoccupato, monitoriamo la situazione'

Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, si è detto su Twitter "profondamente preoccupato" dalla situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "Ho parlato con il primo ministro Denys Shymgal", scrive Grossi, "l'Aiea sta monitorando ed è in stretto contatto con l'operatore e l'autorità nucleare ucraina. Chiedo alle parti di astenersi da azioni che possano mettere la centrale in pericolo".

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022

Alle 10,30, è stato annunciato, Grossi terrà una conferenza stampa sulla situazione. L'Aiea ha attivato un Centro per gli Incidenti e le Emergenze attivo 24 ore su 24 alla luce della "situazione seria" che sta interessando la centrale, si legge ancora sul profilo Twitter dell'agenzia internazionale.