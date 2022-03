Anonymous ha pubblicato i presunti piani di invasione russa dell'Ucraina

AGI - Anonymous ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcuni documenti che rivelerebbero le mappe e le date dell'invasione russa in Ucraina. "Documenti presi alle truppe russe mostrano che la guerra in Ucraina è stata approvata il 18 gennaio e che il piano iniziale per colpire l'Ucraina prevedeva un attacco dal 20 febbraio al 6 marzo", scrive il collettivo di hacker.

Nella prima pagina dei documenti si legge in cirillico "Flotta del Mar Nero" e "Mappa di lavoro". Non è stato possibile constatare l'autenticità dei documenti. Sempre su Twitter l'analista di sicurezza Micheal Horowitz sostiene che i documenti siano stati scoperti dal ministero della Difesa di Kiev "sul campo".

Leaked document from Russian troops showing war against Ukraine was approved on 18th January, and initial plan to seize Ukraine starting 20th Feb to 06th March pic.twitter.com/4zsZD9i0R4