Sul web furoreggiano le magliette con Zelensky

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è stato salutato dalla comunità internazionale come un eroe per la risolutezza che sta dimostrando nella difesa dell'Ucraina. I suoi simpatizzanti ora possono manifestare il loro sostegno indossando una delle magliette dedicate a Zelensky che stanno furoreggiando sui siti di e-commerce come Etsy.

La maggior parte delle t-shirt (ma sono disponibili anche grembiuli, adesivi, tappetini per mouse et cetera) mostrano il volto del comico diventato comandante in capo con la bandiera ucraina sullo sfondo e l'iconica frase "I need ammo, not a ride" ("ho bisogno di munizioni, non di un passaggio") con cui Zelensky avrebbe risposto all'offerta americana di portarlo fuori dal Paese.

La stessa frase spicca su un centrino ricamato dove le parole sono circondate da girasoli, fiore simbolo dell'Ucraina. Non mancano articoli per i più piccini, come il body con al centro un'immagine di Zelensky nei panni di Capitan America, ma con i colori della sua nazione e la scritta 'Captain Ukraine'.