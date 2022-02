Il più giovane parlamentare ucraino ha deciso di imbracciare il fucile per difendere Kiev

AGI - Si chiama Sviatoslav Yurash, il più giovane parlamentare ucraino di 26 anni, ed ha deciso di imbracciare un fucile per difendere la capitale Kiev dall'attacco delle forze armate russe.

Yurash da quattro giorni è in strada nel centro della capitale ucraina insieme ad altri volontari con tanto di fascia gialla sul braccio sinistro pronto al conflitto a fuoco.

Sulla sua pagina Twitter ha pubblicato alcune foto che lo riprendono armato e dove scrive: "La battaglia per Kiev è iniziata".

The battle for Kyiv has begun. pic.twitter.com/AyLZPAE6v8