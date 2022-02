Biden: "Le sanzioni sono l'unico modo per evitare la terza guerra mondiale"

AGI - Il presidente Usa, Joe Biden, ritiene che le sanzioni alla Russia siano l'unico modo per punirla senza rischiare "la terza guerra mondiale".

Lo ha detto intervistato dal commentatore politico e podcaster Brian Tyler Cohen. "Hai davanti due opzioni: iniziare una terza guerra mondiale, entrare in guerra con la Russia, fisicamente. Oppure assicurarsi che un Paese che agisce in modo così contrario al diritto internazionale paghi un prezzo per averlo fatto".

"I commenti da Paesi con status neutrale come Finlandia e Svezia sul loro possibile ingresso nella Nato mostrano quanto Vladimir Putin abbia fatto male i calcoli sulle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina". Ha detto il presidente Usa, Joe Biden.

"Non solo la Nato è più unita", ha detto Biden nell'intervista registrata ieri, "ma guardate a cosa sta succedendo in Finlandia, guardate cosa sta succedendo in Svezia e in altri Paesi. Sta producendo l'effetto esattamente opposto a quello che voleva".

"Tutto quello che so è che dobbiamo mantenere la rotta insieme al resto dei nostri alleati", ha aggiunto Biden.