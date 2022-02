Assalto russo a Kiev. Zelensky rifiuta di lasciare la città: "Non mi serve un passaggio, ma munizioni"

Kasparov, agite ora e tagliate fuori la Russia dal sistema finanziario

"Tagliate fuori la Russia dai mercati finanziari globali. Assicuratevi che il sistema finanziario russo non sia più sostenibile e non possa generare risorse per la macchina da guerra di Putin. Benché lui sieda sempre su riserve liquide da oltre 600 miliardi di dollari": è l'appello lanciato dall'ex campione del mondo di scacchi, Garry Kasparov, dissidente russo in esilio a New York, in un'intervista al Corriere della Sera

Per l'Europa "il prezzo da pagare potrebbe essere alto, dopo vent'anni di noncuranza", ha avvertito a proposito del conflitto in Ucraina, "vent'anni senza ascoltare chi avvertiva che Putin non era solo il nostro problema, che sarebbe diventato il problema di tutti. Tutti i dittatori, quando hanno soggiogato il loro popolo e distrutto l'opposizione, guardano fuori. E Putin per vent'anni non ha avuto conseguenze per i suoi crimini".

Putin didn't care about civilian casualties when he was bombing Russian cities in Chechnya or hospitals in Syria. Why would he care now, when the world has made it clear they won't intervene no matter what? https://t.co/LgpkdeYYK6 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 26, 2022

"Dovete agire", esorta Kasparov, "mostrategli che dovrà pagare un prezzo. Se il mondo libero reagisce di nuovo in modo scadente, quelli si diranno che va tutto bene. Che possono sopravvivere. Se non esiste un costo per l'aggressione, se non mandate il regime di Putin in bancarotta adesso, l'elite non alzerà un dito".

"Vi sentiamo parlare del prezzo economico, che c'è", ha aggiunto, "ma gli ucraini stanno pagando con le loro vite e quelli che parlano del prezzo economico da pagare, in euro o in dollari, si dovrebbero vergognare. Stanno ancora cercando di misurare i danni economici a fronte di un sacrificio in vite umane".

"Ribellarsi a Putin può voler dire mettere fine alla propria vita", ha avvertito l'ex scacchista sull'eventualita' di una rivolta degli oligarchi, "nessuno lo farà se non c'è una minaccia diretta ai miliardi di dollari che quella gente ha accumulato nel mondo libero. Essere terrorizzati perché non si è d'accordo con un dittatore non significa essere pronti a ribellarsi. Sono terrorizzati, ma aspettano di vedere cosa farà l'Occidente".