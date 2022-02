L'invasione russa dell'Ucraina vista dai social

AGI - È iniziata la guerra: l’Ucraina, uno Stato indipendente, democratico e sovrano, è stato attaccato dalla Russia, e da alcune ore alcune regioni di Kiev sono sotto assedio. Il Presidente Zelensky interrompe le relazioni diplomatiche con Mosca, mentre dal Cremlino fanno sapere di colpire solo "asset militari e basi aeree". La Nato non invierà truppe, ma rafforzerà la presenza a Est nei territori alleati. Per il premier italiano, Mario Draghi, "con Putin ora il dialogo è impossibile, metta fine allo spargimento di sangue e ritiri le forze militari".

Abbiamo analizzato le conversazioni sul web con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6*: quanto se ne parla, quali sono i focus tematici che maggiormente interessano le audience, e quali sono i partiti italiani più attivi sui social.

Le conversazioni sono cresciute esponenzialmente, l’interesse si è acceso a metà gennaio seguendo un andamento costante, fino a incrementare nell’ultima settimana. In rete la prevalenza degli utenti già dai giorni scorsi, riteneva che l’escalation avrebbe portato a una “invasione imminente”, e che gli sforzi diplomatici non avrebbero salvato l’Ucraina.

Tra le varie conseguenze negative che potrebbero riguardare direttamente il nostro Paese, analizzando le conversazioni degli italiani sul web, osserviamo come siano le sanzioni economiche, i costi delle bollette, l’inflazione, l’approvvigionamento delle materie prime e la crisi umanitaria con i profughi e le vittime, i principali argomenti di discussione e preoccupazione.

La presidente dell’Unione Europea Ursula von der Leyen annuncia severe sanzioni ai danni della Russia, cercando di bloccare i vari settori dell’economia, congelando gli asset della Russia, e chiudendo l’accesso ai mercati finanziari. Gli obiettivi della Russia, ha confermato la presidente, “non sono solo il Donbass e l’Ucraina, ma la stabilità dell’Europa e l’intero ordine internazionale. Putin ne risponderà”.

Ma l’Italia è pronta ad affrontare delle conseguenze economiche che potrebbero essere molto pesanti? Se lo domandano sui social gli utenti con molta preoccupazione, e l’ex capo di Stato maggiore Vincenzo Camporini, avverte: “Italia si prepari a ristrettezze, Dobbiamo prepararci, ci vorrà tempo per rimetterci in sesto”.

The sanctions that we are preparing will have a heavy impact.



Russia’s economy has already faced intensified pressure. These pressures will now accumulate.



Our measures will weaken Russia’s technological position in key areas, from which the elite makes most of their money. pic.twitter.com/G30MPAFPMa