Cosa è successo tra Draghi e Zelensky?

AGI - Sulla crisi ucraina tra le drammatiche fasi della guerra si è intessuta, stamattina, l'alternanza di dichiarazioni tra la diplomazia ucraina, il presidente della nazione Volodymyr Zelensky e il premier italiano Mario Draghi. Di seguito la sintesi cronologica.

Messaggio dell'ambasciatore Yaroslav Melnyk, mentre si discute di come contrastare l'invasione russa dell'Ucraina; "L'Italia è uno dei pochi Paesi dell'Ue che non ha ancora espresso pubblicamente la propria posizione sul tema dell'immediata disconnessione della Russia dalla rete Swift. La mancanza di sostegno da parte dei nostri partner per tali misure restrittive potrebbe portare alle ulteriori vittime tra i militari e i civili ucraini".

"Ieri al Consiglio europeo ha preso parte anche il presidente Zelensky, è stato un momento davverto drammatico, è nascosto in qualche parte di Kiev e ha detto che lui e l'Ucraina non hanno piu' tempo e che lui e la sua famiglia sono l'obiettvo. E' stato davvero un momento drammatico. Oggi, stamattina, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9,30 ma non è stato poi psosibile fare la telefonata perche' il presidente Zelensky non era più disponibile". Lo dichiara il presidente del Consiglio italiano alla Camera durante la sua informativa.

"L'Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7, con i quali condividiamo pienamente strategia e obiettivi".

Un lungo applauso dell'Aula della Camera ha sottolineato la fine dell'informativa urgente del premier Mario Draghi sul conflitto russo-ucraino.

"Oggi alle 10:30 alle entrate di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti pesanti. La gente e' morta. La prossima volta sposterò il calendario della guerra per parlare con Mario Draghi in un momento preciso". E' il commento del presidente ucraino dopo le parole di Draghi.

