L'ordine di Putin: è partita la guerra in Ucraina

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell'est del Paese. "Ho preso la decisione per un'operazione militare" nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte.

L'Ucraina sotto attacco da confini russo e bielorusso L'Ucraina è sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. Lo hanno annunciato le Guardie di frontiera ucraine.

Borsa Mosca, scambi sospesi dopo attacco in Ucraina "Gli scambi su tutti i mercati sono stati sospesi". È quanto si legge in una nota pubblicata dalla Borsa di Mosca sul proprio sito web.

Biden, Zelensky mi ha chiesto di stare al loro fianco "Il presidente Zelensky mi ha chiamato stasera e abbiamo appena finito di parlare. Ho condannato questo improvocato e ingiustificato attacco delle forze militari russe. L'ho informato dei passi che stiamo prendendo per condannare l'azione a livello internazionale, incluso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Comincia così il comunicato della Casa Bianca, a commento della telefonata appena conclusa tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello ucraino, Volodymyr Zelensky. "Mi ha chiesto - continua Biden - di invitare gli altri leader del mondo a denunciare pubblicamente la palese aggressione del presidente Putin e di stare al fianco del popolo dell'Ucraina".

Zelensky introduce la legge marziale, "Calmi e a casa" Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha introdotto la legge marziale e ha invitato la popolazione alla "calma" di fronte agli attacchi russi nell'Est del Paese. "È necessaria la calma da parte vostra", è il suo appello alla popolazione, "se possibile, restate a casa. Stiamo lavorando. L'intero settore della sicurezza e della difesa dell'Ucraina sta funzionando. Niente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti", ha detto Zelensky in un videomessaggio.

Biden, oggi summit per severe sanzioni alla Russia "Domani (oggi, ndr) incontrerò i leader del G7, gli alleati e i partner imporranno severe sanzioni alla Russia. Continueremo a garantire supporto e assistenza all'Ucraina e al popolo ucraino". Cosi' il presidente Usa Joe Biden, dopo la telefonata con il leader ucraino Zelensky.

Sirene antiaeree risuonano a Kiev Le sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale ucraina, che è già stata bersaglio di attacchi russi nel corso di questa notte.

Le autorità ucraine alla popolazione: non andate a lavoro e a scuola, restate a casa Le autorità ucraine hanno invitato la popolazione a restare a casa, non andare al lavoro e non portare i figli a scuola. Lo riporta la giornalista della Cnn, che sta facendo la cronaca da Kharkiv, la seconda città piuù grande dell'Ucraina.

La Borsa di Hong Kong perde oltre 3%, Tokyo a -2,25% Borse asiatiche in forte calo dopo l'attacco russo in Ucraina. Hong Kong cede il 3,19%, mentre Tokyo scende del 2,25%. Nella Cina continentale, Shanghai è in ribasso dello 0,89%, mentre Shenzhen scende dell'1,37%. Taywan arretra del 2,39% e Seul del 2,40%. In Oceania, la Borsa della Nuova Zelanda perde il 3,68%, mentre quella australiana lascia sul terreno il 2,88%.

Mosca: attacco a infrastrutture militari con armi di precisione La Russia sta attaccando le infrastrurre militari dell'Ucraina con "armi di alta precisione", ha spiegato il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Guterres, si rischia che sia la peggiore guerra del secolo Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a riportare le sue truppe in Russia e fermare "quella che potrebbe essere la peggiore guerra dall'inizio del secolo". Intervenendo dopo la riunione notturna del Consiglio di sicurezza dell'Onu , Guterres ha avvertito Putin che l'azione militare russa potrebbe non solo essere "devastante per l'Ucraina" e "tragica" per la Russia "ma con un impatto che non possiamo nemmeno prevedere in relazione alle sue conseguenze per il economia globale." "In un momento in cui stiamo uscendo dal Covid e tanti Paesi in via di sviluppo hanno assolutamente bisogno di spazio per la ripresa, che sarebbe molto, molto difficile con i prezzi elevati del petrolio, con le esportazioni di grano dall'Ucraina e con i tassi di interesse in aumento a causa dell'instabilità dei mercati internazionali", ha aggiunto.

Il petrolio vola oltre i 100 dollari L'attacco della Russia all'Ucraina fa volare i prezzi del petrolio. Il Brent sale del 4,56% a 101,26 dollari a barile, al top da settembre 2014, mentre il Wti aumenta del 4,74% a 96,47 dollari, livello che non toccava da agosto 2014.

Esplosioni a Kiev e in altre città Esplosioni segnalate prima dell'alba a Kiev e in altre città vicino alla linea del fronte e lungo la costa ucraina, dopo l'annuncio di Putin del via libera all'operazione militare. Sentite esplosioni anche nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, con sirene della polizia e delle ambulanze. Le esplosioni sono risuonate anche a Kharkiv, una grande città a 35 chilometri a sud del confine russo. Quattro forti esplosioni sono risuonate a Kramatorsk, una città in prima linea che funge da capitale effettiva del governo ucraino per la zona di guerra orientale, e altre sono state udite nella città portuale orientale di Mariupol. Ammo depot hit in Sumy, eastern Ukraine, reports say pic.twitter.com/igfc62AqpZ — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

Mosca: stiamo attaccando la giunta ucraina, non il popolo L'inviato russo all'Onu dice che "Mosca non è aggressiva nei confronti del popolo ucraino, ma contro la giunta al potere a Kiev".

Esplosioni a Mariupol e Kramatorsk Violente esplosioni sono state udite nella città di Mariupol e in quella di Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina.

L'ambasciatore ucraino all'Onu: i criminali di guerra andranno dritti all'inferno Nel corso della riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza, l'ambasciatore dell'Ucraina all'Onu ha attaccato l'inviato russo con parole dure: "Non c'è purgatorio per i criminali di guerra. Andranno diretti all'inferno".

Passeggeri e personale evacuati dall'aeroporto di Kiev L'aeroporto di Kiev e' stato evacuato: devono lasciare il posto sia i passeggeri che il personale.

Biden, "la Russia renderà conto al mondo" Il presidente Joe Biden ha definito "non provocato e ingiustificato" l'attacco russo all'Ucraina e promette che la Russia "dovrà rendere conto" davanti al mondo. In un messaggio scritto, il presidente degli Stati Uniti ha commentato le notizie che arrivano dal confine tra Russia e Ucraina. "Le preghiere dell'intero mondo sono con il popolo dell'Ucraina - dichiara Biden - mentre stasera soffrono un attacco non provocato e ingiustificato dalle forze militari russe". "Il presidente Putin - aggiunge - ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza". "Soltanto la Russia - continua - è responsabile per la morte e la distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in un modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia"

Biden condanna "ingiustificato attacco russo" Il presidente statunitense Joe Biden ha condannato "l'ingiustificato attacco russo" sull'Ucraina e ha annunciato che questo avrà "catastrofiche conseguenze".

