Via libera della Ue al pacchetto di sanzioni contro Mosca

AGI - Il Consiglio Ue ha dato il via libera finale al pacchetto di sanzioni "per rispondere alla decisione della Federazione russa di procedere al riconoscimento delle aree non controllate dal governo" di Kiev "degli oblast di Donetsk e Luhansk come entità indipendenti e alla successiva decisione di inviare truppe russe in queste aree", si legge in una nota.

Le misure restrittive sulle violazioni dell'integrità territoriale dell'Ucraina, sommando le sanzioni per l'annessione della Crimea con gli elenchi aggiuntivi di oggi, si applicheranno a un totale di 555 persone e 52 entità. Nell'attuale quadro sanzionatorio, l'Ue "estenderà le misure restrittive a tutti i 351 membri della Duma" ovvero del Parlamento russo "che il 15 febbraio hanno votato a favore dell'appello al presidente Putin affinché riconosca l'indipendenza delle sedicenti 'repubbliche' di Donetsk e Luhansk".

Europe is united in its impactful response to Russia's illegal actions and threats to Ukraine and its people.



We welcome the swift adoption of the sanctions package by the Council.



We stand for a rules based international order.