Chi sono i tre oligarchi russi sanzionati da Londra

Il presidente russo in una conferenza al Cremlino ha sottolineato che gli accordi di Minsk "non esistono più". Stoltenberg alla fine della riunione straordinaria della commissione Nato-Ucraina: "In allerta 100 jet e oltre 120 navi per proteggere gli alleati". Via libera di von der Leyen e Michel alle misure discusse dagli ambasciatori dei Paesi dell'Unione europea