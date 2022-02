L'esercito russo è entrato nelle repubbliche separatiste del Donbass

AGI - In una giornata dalla coreografia ben studiata, dopo un inedito Consiglio della Federazione russa trasmesso in Tv e un raro discorso alla nazione, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle due autoproclamate repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale, Donetsk e Lugansk, e ordinato l'invio dell'esercito russo in Donbass come "missione di peacekeeping".

Il presidente russo ha invitato Kiev a cessare immediatamente le "operazioni militari" contro i separatisti filo-russi - che Mosca ha già bollato come "genocidio" - "altrimenti, ogni responsabilità per ulteriori spargimenti di sangue ricadra' sulla coscienza del regime ucraino".

La decisione, "assolutamente necessaria", è stata motivata da Putin col fatto che, a suo dire, le autorità di Kiev non hanno intenzione di portare avanti una soluzione diplomatica in Donbass, che l'Ucraina "non ha una vera tradizione di nazione" e oggi è "una marionetta nelle mani degli Usa", che a loro volta, con l'espansionismo della Nato "puntano solo a contenere la Russia".

Non è ancora chiaro il contorno preciso del riconoscimento russo, ma se si riferisse ai loro "confini amministrativi" prima di quella che Mosca definisce "l'occupazione ucraina" del 2014, questo avvicinerebbe a un conflitto reale, perché significherebbe strappare il controllo di alcune zone dentro le due regioni, come Mariupol, al controllo di Kiev.

Il concetto dei confini non è banale perché anche il dispiegamento dei peacekeeper russi potrebbe dipendere da questo: rimarranno nei territori conquistati dai separatisti o 'sconfineranno' anche nelle zone controllate dalle forze regolari?

L'Occidente ha condannato all'unanimità la mossa di Putin. L'Ue ha promesso di reagire con fermezza, il Regno Unito e gli Usa hanno già annunciato che vareranno sanzioni, per ora però colpendo solo gli investimenti a Donetsk e Lugansk.

Wang a Blinken, rispettare le preoccupazioni di tutti La Cina è preoccupata per l'evoluzione della situazione in Ucraina e chiede il rispetto delle preoccupazioni di tutti in tema di sicurezza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Wang Yi, nel corso di un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. La Cina, ha detto Wang, citato in una nota on line della diplomazia di Pechino, ha una posizione "coerente" sulla crisi ucraina. "Le legittime preoccupazioni in materia di sicurezza di qualsiasi Paese dovrebbero essere rispettate e gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite dovrebbero essere rispettati". Per la Cina, ha proseguito Wang, l'evoluzione della crisi in Ucraina finora è "strettamente correlata" al ritardo nell'attuazione effettiva degli accordi di Minsk.

Il presidente sudcoreano chiede il rispetto dell'integrit√† territoriale Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, chiede che venga rispettata l'integrità territoriale dell'Ucraina e annuncia che Seul si unirà agli sforzi tesi a una risoluzione pacifica del conflitto, acuito dopo che Mosca ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche separatiste del Donbass.

Moon ha parlato durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale convocato oggi a Seul. "Non è auspicabile - ha detto - che la situazione in Ucraina degeneri in un conflitto armato. Ciò avrebbe un enorme impatto politico ed economico, non soltanto in Europa ma anche nel resto del mondo. I paesi di tutto il mondo devono unirsi e lavorare per una soluzione rapida e pacifica della situazione in Ucraina. La Repubblica di Corea parteciperà attivamente a tali sforzi in qualità di membro responsabile della comunità internazionale".

Lavrov resta pronto al negoziato con Blinken Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, resta pronto al negoziato con il segretario di Stato usa. Antony Blinken. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri di Mosca, dopo che ieri Lavrov aveva annunciato un incontro con Bliinken giovedì a Ginevra.

"Anche nei momenti più difficili... diciamo: siamo pronti per il processo negoziale, ecco perché la nostra posizione è rimasta la stessa... siamo sempre a favore della diplomazia", ha detto la portavoce del ministero, Maria Zakharova.