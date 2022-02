Le forze russe al confine con l'Ucraina

AGI - Il rafforzamento della presenza militare russa dentro l'Ucraina e ai confini consiste probabilmente in 169 mila-190 mila uomini, secondo quanto denunciato il rappresentante permanente all'Osce, Michael Carpenter, per il quale "si tratta della più significativa mobilitazione militare in Europa dalla Seconda guerra mondiale".

Secondo l'ultima valutazione dell'intelligence statunitense, rivelata nelle ultime ore dalla Cnn citando un funzionario statunitense con conoscenza diretta delle informazioni di intelligence, la Russia ora ha quasi il 75% delle sue forze convenzionali schierate contro l'Ucraina.

Secondo la fonte, circa 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione (Btg) russi sono posizionati in una zona inferiore a 60 chilometri dall'Ucraina.

Questa cifra rappresenta il ​​75% delle principali unità di combattimento della Russia ma è meno della metà delle truppe totali dell'esercito russo.

Funzionari statunitensi hanno riferito che le truppe russe combinate con le forze separatiste potrebbero arrivare a dispiegare in Ucraina fino a 190.000 elementi.

Sono inoltre schierati contro l'Ucraina circa 35 dei 50 battaglioni di difesa aerea conosciuti.

Si stima che circa 500 tra caccia e cacciabombardieri si trovino nel raggio d'azione dell'Ucraina, oltre a 50 bombardieri medio-pesanti.

Uno schieramento che di gran lunga superiore all'esercito ucraino.