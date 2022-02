Regina Elisabetta II positiva al Covid, sintomi blandi

AGI - La regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19 ma ha sintomi "blandi" e continuerà a svolgere mansioni leggere nella sua residenza del Castello di Windsor. Lo riferisce lo staff della novantacinquenne sovrana del Regno Unito.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health.