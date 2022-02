L'accusa degli Usa: "Nuove truppe russe al confine ucraino". Al via incontro Di Maio-Lavrov

AGI - Secondo un alto funzionario della Casa Bianca la Russia può invadere l'Ucraina "in qualsiasi momento" trovando un falso pretesto. Mosca, infatti, avrebbe aumentato la sua presenza sul confine ucraino con almeno "7.000 militari", alcuni dei quali sono arrivati nella giornata di mercoledì. Ha quindi definito poi "falso" l'annuncio russo di aver ritirato i soldati.

Lo stesso funzionario ha poi aggiunto che il governo di Putin potrebbe "in qualsiasi momento" lanciare un'operazione che servirebbe come "falso pretesto" per invadere l'Ucraina e che "la Russia dice di voler trovare una soluzione diplomatica, ma le sue azioni fanno pensare il contrario".

La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen, intanto, ha affermato che le sanzioni contro la Russia nel caso di un'invasione dell'Ucraina avrebbero delle "ripercussioni mondiali". "Noi vogliamo che queste sanzioni gravino soprattutto sulla Russia, ma dobbiamo riconoscere che avrebbero anche delle ripercussioni mondiali", spiega in un colloquio con l'agenzia Afp.

Lavrov, Mosca e Roma vogliono continuare contatti I leader di Russia e Italia, Vladimir Putin e Mario Draghi "sono favorevoli a continuare i contatti" e col ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, "abbiamo parlato di possibilità future" in questo senso. Lo ha detto il capo della diplomazia russa, Serghei Lavrov, al termine dei colloqui a Mosca col titolare della Farnesina, durati oltre un'ora. Secondo Lavrov, il colloquio ha puntato l'attenzione sui temi su cui hanno trovato punti di accordo Putin e Draghi nella loro ultima telefonata.

Von der Leyen, speriamo nel meglio ma siamo pronti al peggio "Speriamo per il meglio ma siamo pronti al peggio". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in merito alla crisi tra Russia e Ucraina. "La diplomazia non ha ancora detto la sua ultima parola e questo è buono. Abbiamo ancora speranza che la pace prevarrà e apprezzo gli sforzi di tanti leader per l'impegno con entrambe le parti per trovare una soluzione diplomatica", ha spiegato von der Leyen ricevendo il premier ceco, Petr Fiala.

Lavrov a Di Maio, escalation solo sui media Occidente La crisi ucraina non è scatenata dalla Russia, ma nelle menti e nei media occidentali, le domande sulla riduzione dell'escalation dovrebbero essere rivolte a loro. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, incontrando il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, a Mosca. "L'intera situazione non si sta sviluppando qui, sul territorio russo, si sta sviluppando nelle menti, nei cervelli e nei mass media dell'Occidente, principalmente negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. E, naturalmente, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, contribuisce a sviluppare ulteriormente la situazione", ha detto Lavrov. "Pertanto", ha proseguito il ministro russo", "tutte le domande su come affrontare ciò che chiamano escalation dovrebbero essere rivolte a loro". Lavrov ha così commentato le parole d'apertura di Di Maio, il quale ha detto di voler sentire la valutazione russa sulla situazione attuale.

Di Maio a Lavrov, contate sull'Italia per una soluzione "Per quanto riguarda le tensioni ai confini con l'Ucraina, l'Italia si è impegnata a essere in prima linea nella ricerca di una soluzione diplomatica, potete contare sull'Italia" ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrando a Mosca l'omologo russo, Serghei Lavrov

Dalle immagini dei satelliti "risulta" intensa attività Le immagini satellitari del confine russo-ucraino mostrano che la Russia ha effettivamente ritirato alcune attrezzature militari, ma anche che sono arrivati altri mezzi e che comunque l'esercito di Mosca ha schierati ancora molti soldati e anche materiale vicino alla frontiera. È quanto risulta - riferisce l'agenzia Reuters che però non ha potuto verificare la tesi in maniera indipendente - dalle immagini catturate da un'azienda privata statunitense, la Maxar Technologies, che segue da settimane cosa sta succedendo al confine ucraino-russo. La Russia da giovedi' sostiene che sta cominciando a ritirare le sue truppe dal confine, ma Nato, Usa e Ue non sono certi di quanto stia effettivamente accadendo.

Al via l'incontro a Mosca tra Di Maio e Lavrov È cominciato a Mosca l'incontro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il capo della diplomazia russa, Serghey Lavrov. La missione di Di Maio punta a disinnescare la tensione e favorire una soluzione diplomatica alla crisi ai confini fra Russia e Ucraina.

Kiev smentisce di aver cannoneggiato i ribelli filorussi L'esercito ucraino smentisce di aver lanciato colpi di mortaio contro le postazioni separatiste nella regione filorussa nell'Est del Paese e anzi ha replicato che sono stati i ribelli a cannoneggiare le postazioni di Kiev. Lo riferisce l'agenzia Reuters che ha sentito al telefono un portavoce militare ucraino. "Nonostante il fatto che le nostre posizioni siano state colpite con armi proibite, inclusa l'artiglieria da 122 mm, le truppe ucraine non hanno risposto aprendo il fuoco".

i ribelli filorussi di Luhansk accusano Kiev di 5 attacchi con mortaio I ribelli filorussi dell'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk, in Ucraina orientale, hanno accusato le forze governative di Kiev di aver condotto attacchi di mortai contro il loro territorio, in aperta violazione del cessate-il-fuoco previsto dagli accordi di Minsk: sarebbero stati cinque gli attacchi dall'inizio della giornata. Le forze ucraine, accusano i ribelli, hanno usato mortai, lanciagranate e una mitragliatrice in cinque località.

Mosca, 10 convogli militari stanno lasciando la Crimea Dieci convogli militari stanno lasciando la Crimea, al termine delle esercitazioni militari, per tornare alle loro basi permanenti. Lo ha reso noto il servizio stampa del distretto militare meridionale russo. "La polizia stradale sta scortando convogli di equipaggiamenti militari che stanno tornando alle basi di partenza al termine di un'esercitazione militare in Crimea". "La polizia stradale ha già scortato circa 10 convogli con carichi di grandi dimensioni, pesanti e pericolosi".



Zelensky, "segnali" dalla Russia sul ritiro ma non basta Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di non esser in grado di dire se davvero i russi stiano ritirando le loro truppe dal confine con l'Ucraina: ha spiegato che ci sono "vari segnali" in questo senso, ma ha aggiunto che "non è il momento di fidarsi dei segnali". "La situazione è sotto controllo, ma non stiamo vedendo alcun cambiamento: stiamo vedendo una concentrazione di truppe e piccole rotazioni. Non lo definirei un ritiro delle truppe. Non trarrei conclusioni", ha spiegato al telethon UArazom (Insieme). "Diremo che c'è un ritiro quando accadrà".

Mosca, un treno sta riportando alla base carri armati e materiale corazzato Nella Federazione Russa, un treno sta riportando alla base carri armati e altro materiale corazzato appartenenti al distretto militare occidentale che hanno terminate le loro esercitazioni. Lo ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. "Un treno militare che trasporta personale e materiale militare delle unita' dell'esercito del distretto militare occidentale ha cominciato il viaggio di ritorno alla base permanente, una volta completate le esercitazioni di routine ai poligoni di addestramento", si legge nella nota. Il ministero però non nomina la regione da cui le unita' militari stanno rientrando. I blindati, aggiunge la nota, vengono "trasportati su rotaia a una distanza di circa 1.000 chilometri".



