Wallace: "Non serve a nulla fare speculazioni sulla data di una possibile invasione" 

AGI - "Prendiamo la Russia in parola, ma giudicheremo Mosca per le sue azioni": lo ha detto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, in una intervista a Sky News. Al momento, ha aggiunto il ministro, "non abbiamo alcuna prova del ritiro delle truppe russe" dal confine con l'Ucraina. Per Wallace, inoltre, "non serve a nulla fare speculazioni sulla data di una possibile invasione" dell'Ucraina da parte dei russi.

Il ministero della Difesa russo ha pubblicato un video spiegando che mostra carri armati e veicoli militari russi che lasciano la Crimea, annessa da Mosca nel 2014. Il dicastero precisa che alcune truppe torneranno alle loro basi. Lo riferisce l'agenzia Reuters.