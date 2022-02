Scotland Yard indaga sulla fondazione del principe Carlo

AGi - Non c'è pace per la famiglia reale britannica. Dopo lo scandalo degli abusi sessuali riguardante il principe Andrea, che si è concluso con un accordo con la sua accusatrice, arriva oggi da Scotland Yard una nuova cattiva notizia: la polizia della Grande Londra ha avviato un'indagine per una presunta infrazione commessa da una fondazione del principe Carlo.

La fondazione, spiegano i media britannici, avrebbe concesso titoli onorifici a fronte di un pagamento, facilitando così una richiesta di cittadinanza di un uomo d'affari saudita. La polizia indaga per violazione di una legge del 1925 sulla prevenzione di abusi sulla base di una lettera di settembre scorso in cui si denunciava il caso. La fondazione sta collaborando e ha già fornito a Scotland Yard alcuni documenti.