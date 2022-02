La Nato non crede che Mosca stia ritirando le truppe dal confine con l'Ucraina

AGI - La Nato non crede che Mosca sia ritirando le truppe dal confine ucraino. "Abbiamo sentito segnali da Mosca su disponibilità a continuare sforzi diplomatici. Ma finora non abbiamo nessuna de-escalation o ritiro delle forze, al contrario pare che aumenti l'ammassamento" ha detto il segretario generale, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa della Nato. "Quello che vediamo è che hanno aumentato il numero delle truppe e molte altre sono in arrivo".

Di Maio a Mosca stasera, domani vede Lavrov Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, sarà tasera in missione a Mosca per un incontro con il suo omologo russo, Serghei Lavrov, che avrà luogo domattina. Lo rende noto la Farnesina. La missione di Di Maio, che si svolge all'indomani di quella a Kiev, "si inserisce nel quadro dell'azione a tutto campo condotta dall'Italia con gli omologhi europei e con i principali partner internazionali per favorire una soluzione diplomatica alla crisi ai confini fra Russia e Ucraina", si legge ancora nella nota del dicastero degli Esteri.

Zelensky, vogliamo vivere in pace a casa nostra Gli ucraini "sono uniti da un solo desiderio, quello di vivere in pace, di vivere felici, come un'unica famiglia, con i figli e i genitori": lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso diffuso dalla televisione. "Abbiamo ogni diritto di fare tutto questo, perché siamo a casa, siamo in Ucraina e nessuno amerà la nostra casa comune come noi. E solo insieme possiamo proteggere questa nostra casa", ha aggiunto il capo dello Stato nella prima edizione del Giorno dell'Unità nazionale, celebrazione voluta dallo stesso Zelensky come risposta alla minaccia di una invasione russa, ipotizzata per oggi.

Cina accusa gli Stati Uniti di avere agitato la minaccia della guerra La Cina accusa gli Stati Uniti di avere agitato la minaccia della guerra in Ucraina con "un "grave impatto" sulla stabilità economica e sociale del Paese, e di avere diffuso, assieme all'Occidente, "false informazioni" sulla crisi. "Alcune persone in Usa e in Occidente continuano a diffondere false informazioni", esacerbando "sfiducia e divisioni" sulla crisi in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta a un commento sull'annuncio del ministero della Difesa russo del ritiro di parte dei soldati russi dal confine con l'Ucraina. La Cina, ha aggiunto il portavoce, "si augura che le parti interessate mettano fine a tali offensive di false informazioni e facciano di piu' per favorire la pace, la fiducia reciproca e la cooperazione".

Mosca nega le responsabilit√† di un cyberattacco in Ucraina Il Cremlino ha negato qualsiasi responsabilità circa il cyberattacco che ha colpito numerosi siti web del ministero della Difesa ucraino e delle sue forze armate, nonché due banche statali. "Come previsto, l'Ucraina continua a incolpare la Russia per qualunque cosa. La Russia non ha nulla a che vedere con alcun attacco alla rete informatica" ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Cremlino, positivo Biden voglia dialogare "È positivo il fatto che il presidente degli Stati Uniti abbia anche detto di essere disponibile a svolgere negoziati seri" per una de-escalation della crisi ucraina: lo ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov.

Usa, nessuna pressione per una adesione dell'Ucraina alla Nato Gli Stati Uniti non intendono fare pressioni sull'Ucraina affinché aderisca alla Nato. Lo ha assicurato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Non faremo pressioni sull'Ucraina o su qualsiasi altro Paese per un'adesione o una non adesione a una alleanza", ha affermato Psaki sottolineando che "i Paesi hanno il diritto alla sovranità e all'integrità territoriale e a loro spettano le decisioni".