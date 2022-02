Mosca ha negato un'invasione dell'Ucraina per mercoledì 16 febbraio 

AGI - La Russia non ha alcun motivo per invadere l'Ucraina il 16 febbraio, come sostengono alcuni media occidentali.

Lo ha sottolineato il primo vice rappresentante permanente di Mosca presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, parlando al Canale 4 della televisione britannica e citato dalla Tass.

"Per quanto ne so, no, e non vedo alcun motivo per questo", ha risposto ad una domanda sull'eventualità di una invasione mercoledì.

Polyansky ha definito "ridicole" le notizie di una invasione imminente. "Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo su di noi e sui piani di attacco, sull'invasione a noi attribuita. Per noi è sorprendente", ha detto il rappresentante russo all'Onu in risposta a un giornalista della Cnn.

Polyansky ha sottolineato che tali notizie "sono anche una completa sorpresa per gli ucraini. Sembra - ha aggiunto - che solo gli americani siano sicuri di qualcosa, ma non condividono informazioni, né con noi né con gli ucraini".