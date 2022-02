Le truppe russe tornano in caserma

AGI - Alcune forze russe dispiegate da settimane vicino al confine ucraino hanno iniziato a tornare alle loro guarnigioni: lo ha annunciato il ministero della Difesa a Mosca.

"Le unità dei distretti militari meridionali e occidentali che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviario e stradale e inizieranno a tornare oggi nelle loro caserme", ha annunciato il portavoce del ministero, Igor Konashenkov, alle agenzie di stampa russe.

Lavrov, ritiro non risponde a "isteria" Occidente Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha dichiarato che il ritiro di alcune unità russe dal confine con l'Ucraina non è dovuto all'"isteria" dell'Occidente, poiché era programmato. "Lo facciamo indipendentemente da ciò che pensano gli altri e indipendentemente dal 'terrorismo dell'informazione' che è in corso", ha detto, parlando della stampa occidentale che ha anticipato l'invasione russa Lavrov già per questa settimana. Durante la conferenza stampa congiunta con il presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, Lavrov ha sottolineato che la Federazione russa ha il diritto di iniziare e terminare le esercitazioni militari nel proprio territorio secondo i suoi piani.

Kiev: "Crederemo a ritiro russo quando lo vedremo" L'Ucraina crederà al ritiro di alcune unità militari russe dai suoi confini quando lo vedrà con i propri occhi: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba. "Ci sono sempre dichiarazioni diverse dalla Federazione Russa. Abbiamo una regola: non ci crediamo quando la sentiamo, ma quando la vediamo", ha detto nel corso di una conferenza stampa online. "Quando vedremo il ritiro (dei soldati russi) allora crederemo in una riduzione dell'escalation".

Lavrov: "Dialogo, possiamo avere risultati" "Continueremo il dialogo con gli Usa e la Nato, possiamo avere risultati": lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.

Duma chiede a Putin riconoscimento separatisti A Mosca, la Duma di Stato ha approvato a larga maggioranza una risoluzione per chiedere al presidente Vladimir Putin di riconoscere le autoproclamate repubbliche di Lugansk e Donetsk, le due regioni dell'Ucraina controllate dai secessionisti filorussi.

Cina, no a sanzioni, inaspriranno divisioni e scontro La Cina ribadisce la propria opposizione "all'uso indiscriminato e alla minaccia di sanzioni unilaterali" dopo la dichiarazione dei ministri delle Finanze dei Paesi del G7, che minacciano l'imposizione di sanzioni economiche e finanziarie all'economia russa in caso di aggressione militare della Russia all'Ucraina. "Nelle circostanze attuali", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, "le sanzioni unilaterali non faranno altro che esacerbare la divisione e lo scontro". La Cina, ha proseguito il portavoce, "invita tutte le parti a rimanere razionali, promuovere una soluzione globale della crisi ucraina e delle questioni correlate attraverso il dialogo e la negoziazione e astenersi dal fare cose che aumentino la tensione e alimentino la crisi".

Il Cremlino conferma il ritiro di alcune truppe: "Nulla di nuovo" Il Cremlino ha confermato il ritiro di alcune forze dai confini dell'Ucraina, ma ha sottolineato che la Russia continuerà a spostare le truppe in tutto il Paese come meglio crede. "Abbiamo sempre detto che una volta terminate le esercitazioni, le truppe sarebbero tornate alle loro basi permanenti. Non c'è niente di nuovo. E' un processo normale", ha detto ai giornalisti il ​​portavoce, Dmitry Peskov.

Mosca, occidentali "distrutti senza sparare un colpo" "Il 15 febbraio 2022 passerà alla storia come il giorno del fallimento della guerra di propaganda occidentale. Messi in imbarazzo e distrutti senza sparare un colpo": così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo l'annuncio del ministero della Difesa a Mosca che sta ritirando alcune delle sue truppe dal confine con l'Ucraina.

Kiev e Paesi occidentali hanno evitato "escalation" L'Ucraina e i paesi occidentali hanno impedito l'"escalation" russa: è quanto ha detto il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, poco dopo l'annuncio a Mosca del ministero della Difesa che stanno tornando alle guarnigioni permanenti le unità russe che hanno concluso le esercitazioni nei distretti militari occidentale e meridionale, entrambi limitrofi all'Ucraina.

Berlino esorta Mosca a "ritirare truppe" dal confine Il governo tedesco torna a invitare Mosca a "ritirare le sue truppe" dalle zone al confine con l'Ucraina: lo ha fatto per bocca del ministro degli Esteri, Annalena Baerbock, nelle ore in cui il cancelliere Olaf Scholz si appresta ad arrivare a Mosca per incontrare il presidente Vladimir Putin. Baerbock fa notare che "la situazione è particolarmente pericolosa e potrebbe degenerare in qualsiasi momento"; dunque "dobbiamo sfruttare tutte le opportunità di dialogo per raggiungere una soluzione pacifica", ha aggiunto il ministro secondo cui la responsabilità della de-escalation spetta "evidentemente" alla Russia e "spetta a Mosca ritirare le sue truppe".

Truss, "Invasione potrebbe essere imminente" "Un'invasione (dell'Ucraina da parte della Russia) potrebbe essere imminente ed è molto probabile": lo ha detto a Sky News Uk Liz Truss, ministro degli Esteri britannico, sulla crescente tensione al confine tra Ucraina e Russia. "Quello che stiamo facendo è perseguire la via della deterrenza e della diplomazia, esortando Vladimir Putin a fare un passo indietro dall'orlo del baratro".