La polizia uccide un uomo con un coltello a Parigi alla Gare du Nord

AGI - Un uomo armato di coltello è stato stamane ucciso dalla polizia a Gare du Nord, a Parigi. L'uomo contro cui è stato aperto il fuoco aveva in mano un coltello conuna lama di circa 30 centimetri sulla quale era scritto ACAB (All cops are bastards, tutti i poliziotti sono bastardi) e con il quale aveva minacciato dei poliziotti.

L'uomo e' morto successivamente, secondo quanto si apprende da fonti del ministero dell'Interno. Per ilmomento si esclude la pista terroristica.