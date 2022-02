La crisi ucraina minuto per minuto. Per gli Usa la guerra "è sempre più probabile"

AGI - Usa e Russia evacuano lo staff non essenziale delle ambasciate. Il segretario di Stato americano: se Mosca è interessata al dialogo, noi ci stiamo. L'omologo russo: "Fate propaganda su un possibile attacco". Appello di Kiev alla nazione, "mantenete la calma". La Cia ipotizza per mercoledì il giorno dell'invasione. Oltre 30 navi da guerra russe nel Mar Nero per una esercitazione su larga scala. E, in sottofondo, il sinistro ticchettio dell'orologio dell'Apocalisse.

Ecco la cronologia della crisi ucraina ora per ora, nella drammatica escalation di dichiarazioni e di decisioni diplomatiche occorse dalla mezzanotte scorsa a ora nel mondo.

Per gli Usa la guerra è sempre più probabile "È sempre più probabile che la situazione in Ucraina si trasformi in un conflitto". Lo ha detto un funzionario del Dipartimento di Stato Usa, citato dalla Tass. "Per questo motivo stiamo riducendo al minimo il nostro personale", ha aggiunto.

Telefonata di un ora e 40 minuti tra Putin e Macron Il presidente francese, Emmanuel Macron e il suo omologo russo, Vladimir Putin, hanno avuto una conversazione telefonica di un'ora e 40 minuti sulla crisi ucraina. "Un dialogo sincero è incompatibile con l'escalation" ha ha detto Macron a Putin.

Gli Usa ritirano quasi tutti i loro militari Gli Stati Uniti hanno ordinato il ritiro dall'Ucraina della quasi totalità dei loro soldati, 160 militari impegnati nell'addestramento delle forze ucraine, per "riposizionarli altrove in Europa". Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono, John Kirby.

Telefonata tra il capo del Pentagono e il ministro della Difesa russo Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, ha avuto un colloquio telefonico con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Lo riferisce il ministero russo, aggiungendo che nel corso del colloquio sono state discusse "questioni di sicurezza di interesse reciproco".

Di Maio ordina il rientro del personale non essenziale da Kiev Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina presieduta alla Farnesina dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato deciso - d'intesa con le ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese - di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa.

La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina "In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili". E' l'avviso diramato dall'Unità di crisi della Farnesina nell'ultimo aggiornamento sul sito Viaggiare sicuri.

Blinken a Lavrov, il canale diplomatico resta "aperto" Il canale diplomatico per una soluzione alla crisi ucraina rimane "aperto" ma serve una "de-escalation" da parte di Mosca. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al collega russo, Serghei Lavrov, nella loro telefonata.

Anche la Spagna invita connazionali a lasciare l'Ucraina Il ministero degli Esteri spagnolo, definendo la situazione della sicurezza in Ucraina "volatile", ha raccomandato ai connazionali che risiedono nel Paese di considerare "seriamente" la possibilità di lasciarlo "temporaneamente".

Zelensky contro i rumors sulla data dell'invasione: creano panico "Credo che al momento ci siano troppe informazioni sui media riguardo una guerra su vasta scala da parte della Federazione russa contro l'Ucraina; si indicano addirittura le date precise". La critica è arrivata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo che ieri alcuni media, citando l'intelligence Usa, hanno parlato del 16 febbraio come data dell'attacco russo.

Lavrov a Blinken: sull'invasione russa solo propaganda Il ministro deli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato gli Stati Uniti di aver architettato una "campagna di propaganda" sulla possibile invasione dell'Ucraina, nella telefonata che ha avuto con l'omologo americano, Antony Blinken

Anche l'Olanda invita i connazionali a partire subito Il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, ha invitato i connazionali a lasciare l'Ucraina il prima possibile.

Cremlino, l'Occidente vuole "sottomettere" la Russia L'Europa ora sarebbe "più sicura" se l'Occidente non avesse cercato di "sottomettere" la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sentito dall'agenzia russa Ria Novosti. "Se l'Occidente non si fosse trovato in questa euforia del 'sottomettere' la Russia, penso che tutto sarebbe andato diversamente".

La Germania invita i tedeschi a lasciare l'Ucraina Dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, anche il governo tedesco ha invitato i propri connazionali che si trovano in Ucraina a lasciare il Paese subito.

Gli Usa ordinano l'evacuazione dell'ambasciata a Kiev Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza della maggior parte dei dipendenti americani dell'ambasciata a Kiev "per la persistente minaccia di un'azione militare". L'iniziativa riguarda il personale "non di emergenza".

Mosca annuncia la riduzione dello staff diplomatico in Ucraina Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che la sua ambasciata e i consolati in Ucraina continueranno a lavorare, ma ha deciso di "ottimizzare" il numero del suo personale nel Paese, di fatto riducendolo.

L'ambasciatore britannico, continuiamo lavorare a Kiev L'ambasciata britannica a Kiev continua a lavorare. Lo ha annunciato su Twitter il capo missione, Melinda Simmons, sottolineando che rimane nel Paese con il suo staff. "Rimango a Kiev e continuo a lavorare con il nucleo della nostra squadra. L'ambasciata continua a funzionare".

Appello di Kiev alla nazione: importante mantenere la calma Le autorità ucraine hanno lanciato un appello alla calma ai propri cittadini chiedendo di non entrare nel panico davanti alle crescenti preoccupazioni per una imminente invasione russa.

Blinken: dalla Russia finora solo segni di escalation "Se la Russia è veramente interessata a risolvere questa crisi attraverso la diplomazia e il dialogo, siamo pronti a farlo" anche noi. Lo ha ribadito il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando dalle Fiji dove è in visita. Questo, ha però aggiunto, "deve avvenire nel contesto di una de-escalation, ma finora abbiamo visto solo un'escalation da parte di Mosca".

Blinken annuncia: oggi telefonata con Lavrov Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato che questa sera sentirà al telefono il suo omologo russo, Serghei Lavrov, sullo sfondo dell'allarme lanciato da Washington per cui Mosca è pronta ad attaccare l'Ucraina la settimana prossima.

Ii diplomatici russi iniziano a lasciare l'Ucraina I dipendenti della missione diplomatica russa in Ucraina hanno iniziato a lasciare il Paese. Lo riporta Ria Novosti, citando una "fonte informata". "I diplomatici e i funzionari consolari in Ucraina hanno iniziato a tornare in Russia", scrive l'agenzia russa, secondo la quale sullo sfondo degli allarmi lanciati dai Paesi occidentali ai propri cittadini, "Mosca ha deciso d'intraprendere la stessa strada".

Esercitazioni nel Mar Nero per 30 navi russe Un'esercitazione su larga scala, che coinvolge piu' di 30 navi della marina russa, e' iniziata nel Mar Nero. Lo ha reso noto il servizio stampa della flotta del Mar Nero.