Disordini sugli Champs Elysees a Parigi per la manifestazione No Vax

AGI - Sono stati 32.100 i manifestanti che oggi hanno protestato in tutta la Francia contro le restizioni sanitarie.

Lo riferisce il ministero dell'Interno francese precisando che 7.600 erano a Parigi e che nel conteggio non sono inclusi i partecipanti al 'convoglio della libertà', mobilitazione che, a differenza delle altre, era stata vietata. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato in un tweet che nella capitale 337 persone sono state multate e 54 sono state interrogate.

In tutto il Paese sono stati dispiegati circa 7.200 agenti delle forze dell'ordine "per far rispettare il divieto di convogli di veicoli".

Nel tardo pomeriggio vi erano ancora tafferugli fra la polizia e i manifestanti sugli Champs Elysees.

Scontri sono stati registrati anche in altre zone di Parigi, come place d'Italie, e del Paese, come a Montpellier.