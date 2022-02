La Norvegia ha annunciato la fine delle restrizioni

AGI - Il governo norvegese ha annunciato la revoca delle regole sull'isolamento obbligatorio per i malati di Covid-19 e la fine delle norme sulle mascherine e il distanziamento sociale.

"Stiamo rimuovendo quasi tutte le restrizioni" ha annunciato il premier norvegese, Jonas Gahr Stoere, in conferenza stampa spiegando che ormai il livello di contagi difficilmente metterebbe in difficoltà il sistema sanitario. "La pandemia da coronavirus non è più una grave minaccia alla salute della maggior parte di noi", ha spiegato, "il contagio da Omicron causa una malattia molto meno grave e siamo protetti dai vaccini", ha aggiunto il premier.

Da oggi, sono annullati il distanziamento sociale e l'obbligo di mascherine in luoghi affollati, dando di fatto il via libera alla ripresa in pieno delle attività di locali notturni e luoghi d'intrattenimento. Inoltre, viene annullato anche l'obbligo d'isolamento per i contagiati, ai quali viene solo raccomandato di stare a casa per quattro giorni.