Maltrattò il suo gatto, chiesta l'incriminazione per il calciatore Zouma

AGI - In Inghilterra ha già raccolto oltre 80.000 firme la petizione online per chiedere l'incriminazione del difensore del West Ham, Kurt Zouma, dopo il video pubblicato in esclusiva dal Sun che lo mostra mentre scalcia e schiaffeggia il suo gatto. La polizia dell'Essex ha fatto sapere di aver aperto "un'inchiesta urgente" su segnalazione della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, un'Ong animalista.

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/KucjtIzTCw — The Sun (@TheSun) February 8, 2022

Nel video il 27enne calciatore francese di origini centroafricane prende a calci il felino sul pavimento e lo schiaffeggia sul muso. Il West Ham ha condannato "senza riserve" il suo comportamento e l'ex Chelsea si è scusato, assicurando che si è trattato di "un incidente isolato che non si ripetera'".

Nella petizione lanciata dall'Ong Anti Animal Abuse su Change.org si sottolinea che in Gran Bretagna ci sono "leggi contro gli abusi sugli animali che vanno applicate a tutti, ricchi o poveri, famosi o meno!" e si chiede anche di sottrarre all'affidamento del calciatore qualsiasi animale domestico.