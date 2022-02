La compagnia aerea che offre voli privati per fare sesso ad alta quota

AGI - I voli partono da Las Vegas e durano dai 45 ai 90 minuti. Le coppie, salite a bordo del piccolo aeromobile, trovano due materassi, cuscini e lenzuola di raso rosso. Il pilota non può vedere nulla, grazie a una tenda che separa l'area dedicata ai passeggeri, né sentire, grazie a un paio di cuffie antirumore.

Per entrare nel "Mile High Club", il novero delle persone che hanno fatto sesso in aereo, ora non serve più fingere un'intossicazione alimentare dovuta al cibo servito in aereo e rifugiarsi nell'angusta toilette. Se si hanno 995 dollari a disposizione, si può usufruire dei servizi di Love Cloud.

"Sali con il sorriso sulle labbra e scendi con un sorriso ancora più largo", ha spiegato il fondatore dell'azienda, Andy Johnson, all'agenzia Sputnik, "aiutiamo la gente a non divorziare". La compagnia statunitense offre anche alternative meno bollenti come cene romantiche ad alta quota o matrimoni celebrati tra le nuvole.